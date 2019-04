Campania electorală pentru alegerile europarlamentare a partidului Pro România în județul Suceava se va desfășura din ușă în ușă, a anunțat liderul județean, deputatul Cătălin Ioan Nechifor. El a recomandat PNL, PSD dar și celorlalte partide înscrise în cursa electorală să facă la fel. ”Votez din 1992 și am participat la diverse tipuri de alegeri dar vă spun că niciodată nu a venit la ușă la mine cineva să îmi explice de ce susțin un partid sau altul. Niciodată nu am avut șansa să-mi bată la ușă vreun candidat nu contează din partea cărui partid politic să-mi explice despre ce e vorba. Am votat fiiud un om interesat de viața politică și conectat la ea. În această campanie ceea ce încercăm noi Pro România este sî batem la ușă să explicăm oamenilor ce e de făcut în perioada asta. Mi-aș dori ca PSD, PNL și alte partide să facă și ele lucrul acesta pentru că altfel vom asista la o campanie plină de minciuni, plină de acuzații, plină de lucruri care nu pot fi dovedite. Noi Pro România asta vom face în frunte cu mine vom merge din localitate în localitate. Nu o să facem întâlniri la cămine culturale, nu o să chinuim oamenii prin localități să-și adune prietenii să vină să asculte sau nu pentru că într-o sală de cămin cultural habar nu ai cu cine vorbești”, a spus Nechifor.

”Nu l-am văzut pe Flutur și am rămas surprins joi la alegerile PSD de la Dumbrăveni”

El l-a ironizat pe președintele PNL și al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, în legătură cu modul în care face campanie electorală. ”Dacă timă de trei ani aproape nimic nu s-a întâmplat, aproape nimeni nu a făcut conferințe de presă în afară de noi văd acum că e inflație de știri politice. Îl vedeam pe domnul Flutur luni dimineața la groapa de la Moara, în jumate de oră la podul lui Ionică Lungu, peste câteva ceasuri pe la CJ vorbind de turism, a doua zi îl vedeam cu Iohannis mai în lateral primind medalia pentru Spitalul Județean, după aia îl vedeam din nou pe la Suceava pe la CJ cu foarte multe promisiuni. Nu l-am văzut pe Flutur și am rămas surprins joi la alegerile PSD de la Dumbrăveni. Mă așteptam să vină și acolo. Văd că lucrurile se resetează la Suceava. E vizibilă distanțarea între Ion Lungu și Gheorghe Flutur. Pare din ce în ce mai adevărat zvonul că s-a rupt și lanțul de iubire între cei doi. Probabil că lucrurile vor fi mai devoalate în viitorul apropiat”, a explicat liderul Pro România Suceava.

Nechifor crede că la alegerile europarlamentare în județul Suceava Pro România are mari șanse să ocupe a treia poziție după PNL și PSD

Cătălin Nechifor crede că la alegerile europarlamentare în județul Suceava Pro România are mari șanse să ocupe a treia poziție după PNL și PSD. ”Așa cum arată și sondajele la alegerile europarlamentare la Suceava va câștiga PNL la nivel de județ, pe locul doi PSD iar pe locul trei vom vedea aoclo e un grupaj mai interesant e Pro România cu speranțe de locul trei, e ALDE. Va fi o campaneui plină de minciună, plină de neadevăruri pentru că toți își doresc să obțină cât mai multe voturi, să păcălească cât mai mulți oameni în afară de noi Pro România care vom avea o campanie altfel”, a încheiat Nechifor.