Liderul Pro România Suceava, deputatul Cătălin Nechifor, apreciază decizia Tribunalului Suceava prin care au fost suspendate autorizaţiile de construire pentru depozitul de deşeuri de pe Mestecăniş. „Este un lucru bun. Eu cred că încet-încet putem să facem pași spre normalitate. Vreau să spun, și sunt martori, inclusiv mass-media, dar și ONG-uri, oameni din zona Pojorâta care au fost la o dezbatere publică, cărora le-am spus de atunci că îi încurajez, nu îi descurajez, nu îi blochez, să întreprindă orice demers în instanță”, a spus Cătălin Nechifor.

El a precizat că din punctul său de vedere singura formulă pentru a putea închide „această groapă urâtă” care din păcate a fost construită în judeţul Suceava este doar justiția. „Și chiar dacă au mai fost momente în care demersurile oamenilor din Pojorâta au fost încununate de succes, totuși acest proces continuă, pentru că după decizia din 2017 lucrurile au avansat. Dar eu cred și repet lucrul acesta pentru că nu vreau să mă derobez de responsabilitate, dar nu am decis eu locația de pe Mestecăniș. Vreau să repet lucrul acesta pentru că eu mi-am plătit prețul politic. Foarte mulți au crezut că eu am construit-o și am decis-o. Eu am construit-o ca președinte de Consiliu Județean în baza unui contract existent, în baza unei decizii care a fost aprobată chiar și de către Comisia Europeană pentru localizarea de acolo”, a declarat deputatul Pro România Suceava.

Cătălin Nechifor a mai precizat că va trimite o scrisoare către comisarul european Corina Crețu prin care „o să cerem clemență” și închiderea gropii de gunoi de pe Mestecăniș. „Să se folosească pentru orice altceva, dar nu pentru deșeuri și în felul acesta să ne asumăm cu toții că s-a greșit. Nu mai contează cine a greșit. Important este că și instanța dă dreptate oamenilor și e foarte bine, e foarte în regulă că acești oameni, care au curaj, cu determinare, în special domnul Aristide Maxim, reușesc iată aproape singuri să câștige în instanță o bătălie importantă cu o autoritate, cu Comisia Europeană în final, pentru că proiectul este făcut cu știința lor”, a spus Cătălin Nechifor.