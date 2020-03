Fostul președinte al Consiliului Județean, deputatul Pro România Cătălin Nechifor, consideră că propunerea celor de la Ministerul Sănătății de a transforma Spitalul Județean de Urgență ”Sf.Ioan cel Nou” de la Suceava în spital regional pentru tratarea pacienților cu COVID 19 este una greșită care va compromite definitiv cea mai mare unitate spitalicească din județ. ”De ce? În primul rând pentru că nu poți să te bazezi doar pe spitalul din Rădăuți care are deja o primă suspiciune de coronavirus sau pe spitalul din Fălticeni unde sunt deja doi medici infectați sau pe transferul pacienților în la Botoșani, Iași, Pașcani. Să-l transformi în spital regional COVID înseamnă să-l compromiți pe vecie. Un spital care va prelua bolnavi COVID din regiune probabil și din Bistrița, Maramureș va fi prăpăd. În al doilea rând va trece și coronavirusul într-o bună zi și va trebui să redeschidem spitalul. Cum vom face asta? Într-o țară civilizată un spital care intră într-o carantină de această factură într-o sonă în care te lupți cu un virus mortal în mod evident acel spital va fi demolat, va fi șters de pe fața pământului. Ne permitem să facem lucrul acesta? Avem resurse să construim un spital nou?. Nu putem compromite spitalul județean pe vecie”, a declarat Nechifor.

El a reiterat nevoia amenajării de urgență la Suceava a unui spital militar de campanie într-o sală de sport sau o sală de evenimente. ”Mă gândesc că se vor găsi oameni de afaceri inimoși care să pună la dispoziție o sală dotată cu apă curentă, încălzire care să fie un spital de campanie cu foarte multe paturi cu ventilatoare, cu echipamente medicale și cu medici și asistente medicale din zona militară”, a spus Nechifor. El mai cere ”apăsat” să vină cineva de la centru să preia conducerea județului. ”Blocați Suceava, construiți spital militar de campanie, dezinfectați Spitalul Județean și repopulați-l peste 3, 4, 5 zile și aduceți oameni capabili care să conducă, oameni cărora nu le pasă de voturi”, soluțiile lui Nechifor pentru criza de la Suceava.