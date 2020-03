Președintele Pro România Suceava, deputatul Cătălin Nechifor, apreciază că instituirea carantinei în municipiul Suceava și în opt localități limitrofe, și anume Adîncata, Salcea, Ipoteşti, Bosanci, Moara, Şcheia, Pătrăuţi şi Mitocu Dragomirnei, din pricina noului coronavirus, nu schimbă aproape cu nimic situația de pînă acum, în condițiile în care este aceeași libertate de mișcare. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, parlamentarul a spus că, în opinia sa, de fapt se dorește ca virusul să nu plece mai departe. El consideră că trebuia instituită carantina severă, cu măsuri de limitare a circulației oamenilor din zonă și asigurarea unui sistem care să poată pune la dispoziție hrană, medicamente și alte chestiuni urgente. În același timp, deputatul Nechifor a reiterat că la Suceava ar trebui să vină să preia controlul persoane din Armată sau de la Interne, în condițiile în care primarul Ion Lungu și prefectul Alexandru Moldovan sînt izolaţi, iar președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a fost testat pozitiv pentru coronavirus. De asemenea, el crede că varianta instalării unui spital militar de campanie, pe care a avansat-o încă de săptămîna trecută, nu mai este viabilă în acest moment, odată cu intrarea Sucevei în carantină. Din același motiv, Cătălin Nechifor susține că nici ideea sa privind transferul aparaturii medicale de la Spitalul Județean la noul spital din Fălticeni în vederea deschiderii acestuia nu mai stă în picioare. Tot la Radio Top, liderul Pro România Suceava a afirmat că este nevoie de testarea masivă a populației pentru coronavirus și de măsuri mai dure în ceea ce privește distanțarea socială.

