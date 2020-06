Președintele organizației județene a Pro România, deputatul Cătălin Ioan Nechifor, constată că pe facebook este ”cod roșu și galben cu averse de fariseism” întrucît toți liberalii și pesedistii se laudă că au impozitat astăzi pensiile speciale prin legea votată în Parlament. Ceea ce nu spun, a explicat Nechifor, este că, de fapt, legea e un mare fâs în esență și chiar și așa șansa să se aplice e foarte mică, pentru că va fi mai mult ca sigur atacată la CCR. ”Mare victorie mare și fiecare își asumă paternitatea. Ceea ce nu spun este că, de fapt, legea e un mare fâs în esență și chiar și așa șansa să se aplice e foarte mică, pentru că va fi mai mult ca sigur atacată la CCR. Şi chiar dacă s-ar aplica, un simplu calcul matematic arată în fapt realitatea demersului. Varianta votată azi presupune că pensiile sub 2000 lei nu se impozitează, cele cuprinse între 2001 și 7000 se impozitează cu 10% pentru frăcția cuprinsă între cele două praguri, iar abia ceea ce depășește 7001 lei se supraimpoziteaza cu 85%, în același mod aplicandu-se doar pentru ceea ce depășește 7001 lei. Practic, pentru o pensie de 6235 lei, impozitul suplimentar e de 423,5 lei, pentru o pensie de 8656 lei impozitul suplimentar este 1056 lei, in timp ce pentru o pensie de 12786 lei se va plăti în plus 5417 lei. Dar, majoritatea pensiilor nu depășesc pragul de 7001 lei și prin urmare impozitarea nu e atât de mare. Așadar, pentru că poporul dorea eliminarea pensiilor speciale, PSD și PNL s-au spălat azi pe mâini, au adopatat o soluție care pare că rezolvă situația, iar dacă legea nu trece de CCR vor zice că ei au încercat, dar……..”, a spus Cătălin Ioan Nechifor.