Interviu cu deputatul PSD de Suceava, Cătălin Ioan Nechifor, vicepresedinte al Comisiei pentru Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului și membru al Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO.

Rep: Domnule deputat, îndată se încheie primul an din acest mandat de parlamentar. Faceți vă rog un scurt bilanț al activității din această perioadă.

Cred că cel mai important lucru a fost prezența mea la două acțiuni majore internaționale, sesiunea UNESCO de la Cracovia de la începutul lunii iulie și adunarea generală UNESCO de la Paris, de la începutul acestei luni. De ce spun asta, nu doar pentru faptul că Suceava se bazează ca dezvoltare economică și promovare într-o mare măsură pe relația cu UNESCO, având 8 monumente de artă religioase înscrise în patrimoniul universal, ci și pe înscrierea Codrilor Seculari de la Slătioara în patrimoniul natural al pădurilor virgine de pe continentul european, pe care am reușit să o obțin anul acesta la Cracovia, alături de alți câțiva colegi cu care am reprezentat parlamentul național. De ce e important lucrul acesta, nu doar că se taie prea multă pădure și se plantează prea puțin, dar și pentru că din perspectiva istorică și a cercetării științifice vom deveni un punct important de reper pe harta evoluției umane de la epoca glaciară și până în prezent. Și sigur anvergura UNESCO înseamnă nu doar organizația națiunilor unite, dar, mai ales, o colaborare internațională pe domeniul culturii, educației și științei în lumea largă, iar pentru noi, România, acest lucru trebuie prețuit mai mult, având în vedere caracterul particular al spațiului geopolitic în care trăim, frământat de tensiuni sociale și chiar naționaliste majore. În altă ordine de idei, cred că am reprezentat sucevenii în Camera Deputaților așa cum era necesar, am un număr important de inițiative legislative, unele deja sunt legi și nu am încercat să fac doar cantitativ acest lucru, ci mai degrabă să mă refer la aspecte clare, palpabile care să și poată fi rezolvate prin modificarea legislației. Am și multe intervenții în plenul Parlamentului, întrebări, interpelări, comunicate de presă, dar și alte activități cum ar fi grupurile de elevi și studenți din localități sucevene, cărora le-am fost gazdă în Parlament.

”Am avut multe intervenții pe zona ministerului transporturilor, atât în deschiderea zborului Tarom de la Suceava către Torino, dar și în lucrările de infrastructură rutieră pe drumurile naționale”

Rep: Sucevenii v-au trimis cu speranță în cel mai înalt for legislativ al țării. Care ar fi inițiativele dumneavoastră ce vizează rezolvarea unor probleme ale județului și ale sucevenilor?

Unii. Pentru că votul de anul trecut a fost unul foarte politizat, s-a revenit la formula de alegeri pe listă de partid, după ce în 2008 și 2012 alegătorii au putut vota o anumită persoană din partea unui partid, sau pe cineva independent. Așadar, anul trecut pe 11 decembrie sucevenii au ales cel mai mult PSD, apoi PNL, ALDE, care au și intrat în Parlament, dar și alte partide care nu au reușit să depășească pragul electoral. Spuneam unii, pentru că o parte importantă a electoratului nu s-a prezentat la vot, fie nu au avut opțiune politică, fie nu s-au simțit reprezentați, fie că au dorit în felul acesta să dea un semnal, un vot de blam la adresa întregii clase politice. Inițiativele nu pot fi întotdeauna în strânsă concordanță cu un teritoriu limitat, pentru problemele curente de interes local și județean avem aleși primari, președinți de consilii județene, consilieri locali și județeni, dar avem numiți prefecți și foarte mulți șefi de instituții deconcentrate și subordonate. În Parlament, în general avem inițiative care vizează domenii mai largi de activitate, am avut în acest sens intervenții de modificare în zona fiscală, dar și în zona salarizării în sectorul bugetar, asta ca să mă refer la legiferare. Aș mai putea adăuga o întreagă preocupare pe care am avut-o în cadrul comisiei pentru administrație publică, unde sunt vicepreședinte, în ceea ce înseamnă respectarea reglementărilor legale pentru securitatea la incendiu, așa cum a fost mai bine înțeleasă după tragedia Colectiv. În acest sens am participat în grupuri de lucru, alături de medicul Raed Arafat și de șeful IGSU, am încercat să ascultăm și vocea celor de acasă și am găsit o formulă prin care școlile și grădinițele din toată țara să poată beneficia de alocări financiare de la bugetul de stat și să asigure condiții bune pentru activitatea didactică, respectând siguranța și securitatea la incendiu. Am fost pus de multe ori în situația să încerc să găsesc soluții pentru problemele dificile apărute, cum ar fi cazul minei de uraniu de la Crucea, am avut multe intervenții pe zona ministerului transporturilor, atât în deschiderea zborului Tarom de la Suceava către Torino, dar și în lucrările de infrastructură rutieră pe drumurile naționale, dar și la ocolitoarea municipiului Rădăuți. Astea ca să zic, așa pe scurt, câteva din preocupările din acest an.

”Îmi doresc să modificăm câteva prevederi legale ca să dăm o șansă la carieră profesională și absolvenților de liceu care nu au reușit să treacă examenul de bacalaureat”

Rep: Ce inițiative aveți pregătite pentru anul viitor?

Vreau să urmăresc foarte de aproape implementarea proiectelor depuse de localități în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală – s-a muncit foarte mult la ele, dar și proiectele care sunt și vor fi finanțate în cadrul programelor europene, asta din perspectiva parlamentară, pentru a putea fi pregătiți în anul 2019 să fim în măsură să înțelegem ce am făcut bine și ce nu, dar și ce măsuri ar trebui să fie luate așa încât să avem o absorbție mai bună, dar și să facem realocarea de resurse financiare în zonele și pe axele care au capacitate de implementară mai bună. Pe termen scurt îmi doresc să modificăm câteva prevederi legale și să fim în stare să organizăm un mecanism prin care să dăm o șansă la carieră profesională și celor câteva sute de mii de absolvenți de liceu care nu au reușit să treacă examenul de bacalaureat. Ar mai fi ceva în domeniul agriculturii, acolo unde îmi doresc să continui ceea ce am început ca președinte al consiliului județean, aici mă refer la Târgul Național de Zootehnie al României pe care l-am organizat pentru prima dată în afara Bucureștiului, la Dorna Candrenilor, proiect care, din păcate, nu a mai fost continuat de actuala conducere a consiliului județean.

”Au fost câteva situații în care s-a încercat forțarea unora dintre noi să ne asumăm susținerea unor inițiative politicianiste”

Rep: Se poate vorbi în acest prim an de mandat de existența unor piedici în promovarea unor acte normative inițiate de dumneavoastră?

În niciun caz. Pot spune însă că au fost câteva situații în care s-a încercat forțarea unora dintre noi să ne asumăm susținerea unor inițiative politicianiste, care, în opinia mea nu au șanse mari să fie puse în operă. Aici mă refer la situația de la centura Sucevei, pe care domnul Gheorghe Flutur a promis că o termină în primele trei luni de la începerea mandatului județean și a trecut deja mai bine de un an și jumătate de atunci. Astăzi ei încearcă să se spele pe mâini și să arunce responsabilitatea pe alții, uitând că ei au realizat și partea hidoasă a proiectului, în 2007, cu zidul morții și traversarea zonei cu alunecări de teren de la Hagicadar. A mai fost situația împrumuturilor din cadrul proiectului Utilități și Mediu la Standarde Europene, cel inițiat de fostul președinte Gavril Mîrza și care a fost nu doar blocat, dar și sabotat, de cei de la PNL care ne cer acum să obligăm guvernul să plătească oalele sparte chiar de ei. Spun asta pentru că în 2009 sub semnătura premierului Emil Boc, la solicitarea președintelui consiliului județean Gheorghe Flutur, pur și simplu județul a fost deposedat de conductele magistrale de gaz metan, prin transferul fără plată către Transgaz. Iar astăzi locuitorii din Vatra Dornei îngheață de frig iarna în condițiile în care acolo a fost construită o centrală termică de cogenerare, care ar putea furniza și căldură și apă calda, dar care ar produce și energie electrică, numai că magistrala de gaz s-a oprit la Pojorîta. Ar mai fi și situația din parcul Șipote, unde nu știm încă dacă nu cumva sunt și interese imobiliare și nu doar dorința de a putea contabiliza mai mulți metri pătrați de vegetație pe cap de locuitor.

”Sunt, înainte de toate un om obișnuit, nu cred că poate cineva să spună cu probe că mi s-a urcat vreodată puterea la cap”

Rep: Activitatea în teritoriu este esențială pentru un parlamentar. Cum au fost întâlnirile cu cei care v-au trimis în Parlament și dacă au fost fructuoase?

Eu nu mi-am propus să plec luni dimineața la parlament și să revin marți seara acasă. Am multe activități, de luni și până joi, atât în legislativ la ministere, la ambasade, sau la alte reuniuni cu teme economice și sociale. Merg și la multe emisiuni la posturile naționale de televiziune, unde încerc să explic deciziile politice ale momentului din perspectivă social democrată. Vin și în teritoriu, vinerea și sâmbăta am diverse întâlniri cu alegătorii și țin foarte aproape de primari și aleși locali, cu care am discuții, evaluări și consultări permanente.

Rep: Care mai este relația actuală cu PSD știut fiind faptul că au fost perioade în care ați fost o voce critică în interior?

Aș putea spune altă întrebare, dar mai degrabă aș întreba eu altceva, dacă au fost luările mele de poziție nejustificate, dacă nu am avut argumente pentru ceea ce susțineam? Au venit alții cu argumente mai puternice să contrazică ceea ce spuneam? Păi până și comuniștii foloseau critica și chiar și autocritica, nu-i așa, mai ales că mulți încă ne acuză că am fi comuniști. Aveam doar 15 ani la revoluție, nu am avut cum să fiu comunist, sunt un om liber, am dreptul la opinie și la liberă exprimare și cred că am și o anumită experiență și expertiză politică și administrativă. Am fost și parlamentar european, deputat, președinte de consiliu județean, am lucrat și în privat și în sectorul public de la simplu inspector de specialitate până la funcția de director general în administrația județeană. Dacă cineva vrea să folosească această experiență, eu sunt deschis 100%, cu condiția că voi spune ceea ce cred întotdeauna, iar pe unii adevărul îi doare. Asta e.

”Politica mea a fost să țin calea de mijloc, să ajung la un compromis în sensul bun al cuvântului și să evit eventualele crize și situații conflictuale”

Rep: Sunteți de regulă o persoană ”pro”. Pro România sau Pro PSD?

Păi tocmai ați sugerat mai înainte că am fost critic, deci contra. Sunt, înainte de toate un om obișnuit, nu cred că poate cineva să spună cu probe că mi s-a urcat vreodată puterea la cap, am văzut destul de multe la viața mea în politică și la ai noștri și la ai lor ca să știu cum ar fi mai bine de făcut. Iar politica mea a fost să țin calea de mijloc, să ajung la un compromis în sensul bun al cuvântului și să evit eventualele crize și situații conflictuale. Am condus un consiliu județean timp de 4 ani cu 11 consilieri PSD, 8 PNL, 15 PDL și 3 PPDD, asta înseamnă că nu am avut majoritate, dar 99% dintre decizii au fost unanime. Unii au înțeles, alții nu, dar eu sunt mulțumit de ceea ce am făcut. Nu mi-a plăcut niciodată nici să mă laud, nici să fiu lăudat, dar, în fapt, am lăsat destul de multe lucruri în cariera mea, iar istoria le va pune acolo unde trebuie: și Aeroportul Internațional Ștefan cel Mare, reconstruit din temelii, semnarea contractelor de zbor internațional cu Wizz Air și Prestige Tours (chartere de vară în Antalia – Turcia), modernizarea unei foarte importante clădiri de patrimoniu – muzeul de istorie, reconstrucția Cetății de Scaun, precum și unitatea de primiri urgențe de la spitalul județean, lăsând deliberat la urmă Transrarăul, cel de al treilea traseu rutier montan din România, după Transfăgărășan și Transalpina. Din punct vedere politic sunt membru de partid al PSD.

Rep: Ați condus organzația județeană a PSD până nu demult. Vă mai interesează să repetați performanța?

Performanța da, insuccesul nu. Și spun asta pentru că după ce am câștigat alegerile interne din PSD în 2010, în competiția cu Eugen Bejinariu susținut de Gavril Mârza, am reușit să câștigăm Consiliul Județean Suceava în 2012, când credeau foarte, foarte puțini lucrul acesta. Atunci am avut 44% pe USL, deci și PSD și PNL. Parlamentarele, în aceeași formulă, le-am câștigat cu peste 50%, iar alegerile europene, singuri de data asta, numai PSD, le-am câștigat cu 40%. Alegerile prezidențiale ne-au poziționat la 44% și am pierdut în 2016 consiliul județean, având un scor de 40%. Eu sunt și în această situație politică mulțumit, am luat partidul cu 38 de primari și l-am lăsat cu 63, dar despre anul 2016, o să vorbim mai pe larg cu altă ocazie pentru că sunt mai multe de spus și despre faptul că am suferit o embolie pulmonară care m-a ținut în spital din februarie până în aprilie, dar și despre alte lucruri care vă asigur că sunt foarte interesante.

Despre advesari: ”Îmi doresc să facă ceea ce au promis în campanie, să termine centura, să demareze cele doua autostrăzi prin județ, să ducă gazul la Dorna, să dea drumul la groapa de gunoi de la Moara”

Rep: Cum vă aveți cu adversarii politici?

Nu îi consider adversari, pe unii chiar îi compătimesc la câte s-au angajat doar din dorința de a câștiga. Îmi doresc să facă ceea ce au promis în campanie, să termine centura, să demareze cele doua autostrăzi prin județ, să ducă gazul la Dorna, să dea drumul la groapa de gunoi de la Moara, să creeze cele 40 de mii de locuri de muncă, să dea drumul la clusterul agricol cu Botoșaniul, asta doar ca să ne referim la câteva dintre proiectele la care a făcut vorbire Gheorghe Flutur la alegerile locale de anul trecut. Stau mai rău la realizări, practic nimic până acum, dar, nu-i așa, ar mai fi încă doi ani și jumătate din cei 4 de mandat. Evident că vor zice că PSD a fost rău și nu i-a lăsat.

”Am și un regret, din păcate, cei de acum nu mai organizează Ziua Națională la nivelul la care am organizat parada publică în toți anii în care am fost președintele Consiliului Județean”

Rep: Îndată cade cortina peste 2017. Un mesaj pentru popor?

Să fie sănătoși, acesta e cel mai important lucru, să fie aproape de cei dragi, familia contează mai mult decât orice și să creadă într-un viitor mai bun. Și pentru că sărbătorim Ziua Bucovinei și Ziua Națională a României vă spun un simplu și sincer “La mulți ani”! Firește și pentru cei care poartă numele Sfântului Andrei, protectorul națiunii române. Am și un regret, din păcate, cei de acum nu mai organizează Ziua Națională la nivelul la care am organizat parada publică în toți anii în care am fost președintele Consiliului Județean. Am fost onorat ca la Suceava să vină zeci de mii de oameni care să vadă defilarea cu militari, tehnică de luptă dar și de salvare de vieți și bunuri materiale, dar și să participe la concerte de muzică cu artiști de talie internațională.