Doi foști parlamentari din județul Suceava, Neculai Bereanu și Cezar Cioată i s-au alăturat fostului lider PSD, Liviu Dragnea în partidul Alianța Pentru Patrie. Alături de cei doi foști doi parlamentari suceveni, printre cei care fac parte din grupul de inițiativă care se ocupă de organizarea acestui partid în județ mai face parte și Alexandra Harja Samsonescu. La ultimele alegeri locale, aceasta a candidat din partea Pro România pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava.

În ceea ce-l privește pe Neculai Bereanu acesta a senator în mandatul 2012 – 2016, fiind ales din partea PSD în colegiul de munte al județului. Cezar Cioată a avut un mandat de deputat în aceeași perioadă.