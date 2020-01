Începînd de astăzi, pîrtia de schi din Masivul Rarău a devenit funcțională cu ajutorul tunurilor de zăpadă artificială. Într-o intervenție telefonică, la Radio Top, primarul municipiului Cîmpulung Moldovesc, Mihăiță Negură, a explicat că pîrtia a fost deschisă cu întîrziere din cauza unui fenomen meteologic apărut pentru prima dată în localitate. Primarul a afirmat: „De o lună și jumătate, deasupra orașului nu s-a plimbat nici un nor. Asta a făcut ca razele solare să încălzească aerul în oraș ziua, cînd temperatura ajungea la 7-8 grade. Noaptea, aerul cald din oraș se urca la 700-800-1200 de metri”. Mihăiță Negură a adăugat că, săptămîna trecută, a fost pe pîrtie pentru a se convinge de acest fenomen. El a spus: „La baza pîrtiei erau minus 10, minus 11 grade, iar cu cît urcai la 1200 de metri și la întoarcerea gondolelor, temperatura era de plus 1 grad”. Or, tunurile de zăpadă artificială au nevoie de temperaturi de minus 3, minus 7 grade. Primarul Cîmpulungului a mai spus că pîrtia de pe Rarău se prezintă la un nivel acceptabil și nu foarte bun. Pîrtia în lungime de 2,6 kilometri dispune de nouă tunuri de producere a zăpezii artificiale.