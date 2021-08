În anul 1798 Napoleon Bonaparte își lăsase flota de 17 corăbii în golful Abu Kir, lângă gura de vărsare a Nilului, în timp ce el atacase Alexandria și Cairo. Nu avea de unde să știe că se apropia contra-amiralul Horatio Nelson. În această zi, britanicii aveau să repurteze o victorie zdrobitoare în Bătălia Nilului. Nelson era hotărât să își facă simțită prezența. Cu o zi înaintea bătăliei, el afirmase: „Înainte de această oră, mâine, ori îmi voi fi câștigat un titlul nobiliar, ori un loc în Westminster Abbey”.

Nelson a atacat cu câteva ore înainte de căderea nopții. Printr-o strălucită manevră tactică, a trimis cinci corăbii de război britanice între corăbiile franceze și bateriile de pe țărm, deschizând focul în ambele direcții, simultan. Când francezii au răspuns, au fost în pericol de a trage peste flota britanică și de a-și nimeri camarazii.

În jurul orei 10 seara, bătălia a atins punctul culminant, când a sărit în aer corabia port-drapel a amiralului francez, Orient, având 120 de tunuri la bord, în deflagrație pierzându-și viața cea mai mare parte a echipajului și amiralul. Britanicii au continuat să atace ce mai rămăsese din flota franceză, în cele din urmă capturând sau scufundând toate navele, cu excepția a două dintre ele.

Bătălia Nilului a fost extrem de sângeroasă; pierderile francezilor s-au apropiat de 10.000 de oameni, în timp ce britanicii victorioși au avut aproape o mie de morți și de răniți, inclusiv Nelson, care a fost rănit ușor la cap. Însă mai târziu, în cursul aceluiași an, Nelson și-a câștigat titlul nobiliar, așa cum prevăzuse.

Acesta a fost primul mare triumf al lui Nelson împotriva lui Napoleon, însă ciudat este faptul că bătălia a fost comemorată într-o manieră deosebită, printr-o serie de poezii proaste care îi laudă pe francezi, nu pe englezi.

Poeta Felicia Hemans a imortalizat eroismul de care a dat dovadă fiul căpitanului corăbiei port-drapel franceze, care a încercat să stingă flăcările de pe corabia tatălui său, pe cale să se scufunde:

„Flăcăul stătea pe puntea-n flăcări

Pe care toți, mai puțin el, o părăsiseră;

Vâlvătaia care mistuia epava bătăliei

Strălucea în jurul lui și peste morți.

Din nefericire, băiatul a dat greș și s-a scufundat împreună cu corabia”.

Tot la 1 august:

10 î.Hr.: Se naște împăratul roman Claudius.

1498: Cristofor Columb descoperă America de Sud.

1714: Moare regina Ana, ceea ce îl aduce pe tronul englez pe George I și dinastia de Hanovra.

1934: Moare președintele ger01man Paul van Hindenburg, lăsându-i lui Adolf Hitler calea liberă.

