Într-o intervenție la postul de televiziune Antena 3, secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat că a propus Consiliului Județean Suceava, suspendarea conractului managerului Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou”, Vasile Rîmbu, după evoluția negativă a situației la cea mai mare unitate sanitară din județ. Tătaru a spus că șeful administrației județene, Gheorgeh Flutur, care este internat la secția de Boli infecțioase fiind diagnosticat cu coronavirus, a fost de acrod cu propunerea de suspendare a contractului de management. Secretarul de stat în Ministerul Sănătății a menționat că situația de la Suceava nu e atât de bună și că se reiau toate anchetele epidemiologice pentru că au fost nereguli. El a subliniat că o măsură similară a propus și pentru conducerea Direcției de Sănătate Publică Suceava.

