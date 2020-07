Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, s-a aflat sâmbătă într-o vizită inopinată la Spitalul Judeţean Suceava pentru o evaluare a acestei unităţi spitaliceşti. Nelu Tătaru a inspectat Unitate de Primiri Urgenţe, după care a avut o discuţie cu managerul Spitalului Judeţean, dr. Alexandru Calancea şi cu administratorul public al judeţului Suceava, Irina Vasilciuc. După vizita în spital, Nelu Tătaru s-a oprit pentru câteva minute pentru a discuta cu presa. Ministrul Sănătăţii a spus că Suceava este un judeţ cu număr mare de cazuri de coronavirus, dar care a fost depăşit din acest punct de vedere de Bucureşti. Nelu Tătaru a sublinait faptul că la Suceava a găsit o altă imagine a Spitalului Judeţean. „Am găsit astăzi o altă imagine, cea pe care o ştiam înainte de pandemie, a Spitalului din Suceava. Aici am avut o vizită şi Unitatea de Primiri Urgenţe pe care am vrut efectiv să o văd cum arată în acest moment. Am apreciat faptul că şi la acest moment am găsit aceeaşi rigurozitate ca în momentul în care s-a luat decizia de a schimba managementul, adică personal cu echipament tipic pentru suspiciuni de coronavirus, ceea ce nu pot să spun că găsesc în mai multe locuri în momentul acesta. De asemenea, evaluarea şi timpul de aşteptare scurt de aşteptare al pacienţilor care se prezintă la UPU e la fel de apreciat. De asemenea, ţin să încurajez cetăţenii cu patologie non-Covid. Pot veni, se pot adresa spitalului din Suceava pentru că sunt asigurate circuite securizate pentru Covid, cât şi pentru non-Covid. Şi vreau să îi încurajez pe pacienţii non-Covid să vină la Spitalul Judeţean. Pot veni la acest moment. Circuitele sunt securizate, iar ce am găsit la UPU încurajează şi pentru evaluarea acestor patologii”, a declarat Nelu Tătaru.

