Ministrul sănătăţii, Nelu Tătaru, este aşteptat la Spitalul Judeţean Suceava la predarea ştafetei din partea conducerii militare către noua conducere civilă. Evenimentul ar urma să aibă loc în această seară. Reamitim că de pe 2 aprilie, Spitalul Judeţean este condus de o echipă de medici militari, sub coordonarea secretarului de stat din Ministerul Sănătăţii, generalul în rezervă Ionel Oprea. Actualul manager interimar al Spitalului Judeţean este col. med. Daniel Derioiu, acesta urmând să predea ştafeta către noul manager dr. Anatolii Buzdugan.

De precizat că pe 27 aprilie, Consiliul Medical al Spitalului Judeţean Suceava a votat noua structură de conducere a acestei unităţi spitaliceşti. În urma votului, în funcţia de manager a fost ales dr. Anatolii Buzdugan, iar pentru funcţia de director medical a fost votat dr. Valeriu Gavrilovici.

Noul manager al spitalului, dr. Anatolii Buzdugan, a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie Chişinău, din Republica Moldova şi este medic Primar Neurochirurg şi Doctor în Știinţe Medicale. Noua conducere va prelua funcţiile de pe 1 mai 2015.