Secretarul de stat din Ministerul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat astăzi, la Antena 3, că din punctul său de vedere în acest moment Suceava este cel mai mare focar de coronavirus din România. Întrebat dacă există vreun plan de închidere a oraşului Suceava, Nelu Tătaru a spus că „încă nu avem acest plan”. „Am închis total spitalul, am izolat tot ce însemna personal medical, am izolat tot ce a însemnat contacţi. Vom redeschide doar Unitatea de Primire a Urgenţelor, fără spital, în care să poată prelua, diagnostica şi dirija tot ce înseamnă caz non-Covid către celelalte specialităţi, că este Rădăuţi sau Fălticeni şi cazurile grave către iaşi. Am discutat, astăzi am fost şi la Botoşani să vedem şi acolo, deocamdată situație e stabilă, fără alte probleme. Au vreo două cazuri mai vechi de coronavirus, unul cel mai recent este de ieri care a fost dirijat spre Iaşi. Personalul în acest moment este pregătit, dar rămâne zona Sucevei care trebuie reevaluată atât epidimiologic, cât şi partea de personal medical, pe care am început să îl detaşăm de la Iaşi”, a spus secretarul de stat din Ministerul Sănătății. El a spus că se așteaptă în continuare rezultatele testelor făcute cadrelor medicale din Suceava. El a spus că aseară erau 34 de medici infestaţi cu noul coronavirus şi 49 de asistenţi şi cadre auxiliare.

Nelu Tătaru a arătat că în acest moment sunt 124 de bolnavi în clădirea nouă a Spitalului Judeţean, pentru care se așteaptă rezultatele testelor pentru coronavirus. „Cei care vor fi pozitivi vor trece pe boli infecţioase, cei care vor fi negativi şi nu mai au patologie acută vor fi dirijaţi către domiciliu, în izolare voluntară sub supraveghere, iar cei care sunt negativi și care încă au fenomene acute sunt dirijaţi către alte secţii, în alte spitale, tot în condiţii de izolare până la 14 zile pentru tratamentul bolii de bază”, a mai explicat Nelu Tătaru.

El a mai adăugat că într-o ședință pe care a avut-o la Prefectura Suceava cu „medicii care sunt valizi” s-a făcut o evaluare cu dotările existente pentru a vedea dacă în „visteria spitalului” se mai află rezerve de echipamente de protecţie.