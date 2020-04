Ministrul sănătăţii, Nelu Tătaru, a participat, astăzi, la predarea conducerii Spitalului Judeţean Suceava de la medicii militari la cei civili, suceveni. După predarea ştafetei, Nelul Tătaru a declarat că în acest moment Suceava este un focar stabilizat, el amintind totuşi că în judeţ sunt peste 2.700 de cazuri de coronavirus şi 124 de decese. „Nădăjduiesc că ce a fost pe 24 martie, când veneam eu prima dată aici, nu se mai întâmplă. Am avut o discuţie cu noua echipă managerială, cu echipa managerială militară care a predat astăzi şi cu medicii care au venit din altă parte. Am avut o discuţie despre ce va fi Suceava. Sunt nişte zile în care va trebui să avem foarte mare atenţie”, a spus ministrul sănătăţii.

El a subliniat faptul că toată lumea a avut de învăţat de la ceea ce s-a întâmplat în Suceava în această pandemie de coronavirus. „Trebuie să uităm ce a însemnat Suceava. Aproape 3.000 din cele 12.000 de cazuri sunt de la Suceava. 124 de cazuri din cele aproape 690 de decese sunt de la Suceava. Sper că am învăţat ceva, sper că nu mai repetăm. Suceava era şi va trebui să redevină un spital etalon. Era unul dintre cele mai mari ambulatorii de specialitate, sunt specialişti dintre cei mai buni. Eu sper ca dincolo de ce ne caracterizează pe noi ca şi personal medical, de perioadele bune sau rele prin care am trecut, să fi învăţat ceva şi Suceava să redevină acolo unde era”, a spus Nelu Tătaru. El a mai precizat că secretarul de stat și fostul coordonator militar al Spitalului Județean, generalul în rezervă Ionel Oprea va prezenta luni, la Ministerul Sănătății, o evaluarea a situației pe care a găsit-o la Suceava. „Generalul Oprea va prezenta efectiv cum a găsit, ce dificultăți a întâmpinat, ce rezultate a avut, la cât timp a avut aceste rezultate, ce prevede pentru viitorul spitalului, cu ce experiență pleacă de aici, pe care va trebui să o implementăm și în alte spitale. Pentru că și eu am plecat cu o experiență și acum cinci săptămâni, și acum patru săptămâni. Și domnul Oprea, după patru săptămâni poate face ca lucrurile de la Suceava să nu se mai întâmple în nici un alt spital”, a spus ministrul sănătății.

Reamintim că începând de pe 1 mai 2020, conducerea interimară va fi preluată de neurochirurgul Anatolii Buzdugan, în calitate de manager, chirurgul Valeriu Gavrilovici-director medical și asistenta Geanina Gorescu-director de îngrijiri.