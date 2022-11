Mai mulți credincioși din zona Fălticeni și-au exprimat nemulțumirea către arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, că în zona lor Arhiepiscopia a acordat mai puține premii și distincții decât în alte zone deși sunt multe persoane care ar merita din plin precum preoții Alexandru Lungu, Bogdan Feștilă, Liviu Mihăilă, Claudiu Hariuc, Simion Cătălin și Pavel Constantin.

”Mă numesc ….. și sunt din localitatea ….., Parohia …….Am văzut pe pagina Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților o serie de evenimente numite „Conferințe Preoțești” și multe fotografii care m-au impresionat mult. Atâția preoți slujitori reuniți laolaltă! Impresionant! Și vă felicit pentru această modalitate de organizare a acestor evenimente! Am citit și am aflat că au fost acordate ordine, premii și distincții. Într-adevăr, lucrul acesta este frumos și lumea trebuie să mai afle de aceste activități și de munca acestor preoți în parohii. Am citit, din curiozitate, cine sunt preoții care au fost recompensați și sunt sigur că aceștia sunt vrednici și nu contest aceasta, deși lumea nu-i prea cunoaște și nici activitatea lor. Și am, totuși, o nelămurire sau, mai degrabă, curiozitate. În zona Fălticeni au fost acordate mai puține premii decât în alte zone (?), deși cunosc și urmăresc activitatea unor preoți, de câțiva ani, care m-au impresionat prin modul în care atrag tinerii și oamenii la biserică! Astfel, părintele Lungu Alexandru este foarte cunoscut în localitate ca unul care a realizat în ultimii ani foarte multe acțiuni filantropice. A reușit să realizeze campanii de donații considerabile pentru salvarea vieților unor copii, iar acest lucru este unic în Arhiepiscopie. Tare m-aș fi bucurat să fi aflat că un astfel de preot ar fi primit o distincție, în acest sens! Apoi, este preotul Feștilă Bogdan, un cunoscut preot și profesor de limba română, care realizează tabere pentru copii, activități de cateheză cu tinerii liceeni și este mult iubit de adolescenți. Am citit chiar pe pagina Arhiepiscopiei despre Centrul Catehetic de la Fălticeni și despre activitățile, nu puține, și despre faptul că în perioada pandemiei a luat inițiativa de a confecționa sute de viziere pe care le-a donat spitalului. Un alt preot pe care îl consider vrednic slujitor este părintele Claudiu Hariuc, de la catedrala orașului, care dirijează corul preoților din oraș, cor pe care îl văd mereu la multe evenimente culturale ale zonei. Un alt preot este Mihăilă Liviu, președintele unei asociații culturale, care promovează arta și cultura în spațiul fălticenean sau preotul Simion Cătălin, de la unitatea de jandarmi, care este mereu prezent și organizator de evenimente patriotice, care promovează valorile naționale locale, și nu în ultimul rând preotul Pavel Constantin de la Spital, care aleargă cu Sfintele Taine și spovedește și împărtășește bolnavii și muribunzii.

Sunt doar câteva nume care îmi vin în minte acum, dar am certitudinea că sunt preoți despre care fălticenenii vorbesc cu respect și sunt cunoscuți pentru jertfa și dăruirea lor. Dar sunt oarecum dezamăgit de faptul că despre preoții care au fost numiți și cărora li s-au acordat distincții oamenii din orașul Fălticeni nu prea se știe nimic. Întrebarea mea este cum se fac aceste numiri și cine propune pe acești preoți? Și oamenii, credincioșii sau enoriașii, nu ar putea avea un cuvând de spus?

Vă mulțumesc pentru că ne răspundeți și îmi doresc să nu deranjez cu întrebarea și curiozitatea mea.”, au spus credincioșii.

IPS Calinic: ”Propunerile dumneavoastră sunt în atenția Protopopiatului”

”Propunerile dumneavoastră sunt în atenția Protopopiatului, însă cei care au fost evidențiați la Sinaxa de la Sihăstria Râșcăi au fost dintre cei cu o vechime și activitate considerabile”,a răspuns ierarhul.