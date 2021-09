La Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” este deschisă expoziția de pictură „NEO-IDENTITY”, aparținând artistului plastic prof. Adrian-Ștefan Smîntancă, în perioada 20 septembrie- 6 octombrie 2021.

Acest demers artistic surprinde prin intermediul celor șase imagini ale expoziției in care sunt reprezentate portrete, o experiență a cunoaşterii identității sociale în complexitatea fenomenelor artistice și dinamica societății contemporane în raport cu criza globală post- pandemică.

Conform conceptului expozitional Neo-Identity unde călătoria ca act de cunoaștere reprezintă un up-grade particularizat prin expresii și semne comunicabile recunoașterii, abordarea tematica a portretelor constă intr-o formulare sincretică a metalimbajelor ca un dialog al semnelor și simbolurilor. Articulând universalitatea tehnicilor limbajului plastic şi posibilităţile sale de exprimare prin formă și culoare, asemeni unui labirint in care timpul poartă amprente cuprinzand prefigurări ale experiențelor de manifestari individuale si sociale, un continuum al multidimensionalităților interactive.