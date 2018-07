Peste 50 de tineri sunt așteptați să participe la NEOS Summer Academy, care va avea loc în perioada 28 august – 4 septembrie la Costinești.

NEOS Summer Academy este un concept propus de Asociația NEOS și Asociația Art Viva care are la bază dezvoltarea personală a tinerilor prin educație nonformală și artă.

Ce înseamnă NEOS Summer Academy? Este un proiect în care o echipă de traineri cu experiență va lucra pentru a oferi cadrul optim în care participanții să-și formeze abilități de comunicare, relaționare, implicare civică dar, în același timp, să se descopere prin artă. Timp de opt zile, specialiști din domeniul juridic, al educației și psihologiei dar și al teatrului, artelor vizuale și muzicii vor susține cursuri de formare și workshop-uri care vor urmări dezvoltarea unor comportamente și atitudini civice pe care orice tânăr implicat în comunitatea în care trăiește trebuie să le aibă.

” NEOS Summer Academy se dorește a fi mai mult decât o simplă școală de vară, care să se sfârșească odată cu plecarea participanților. Este un concept ce poate fi definit prin performanță și continuitate. Performanță – prin calitatea activităților, prin valoarea profesională și experiența trainerilor iar continuitate – prin impactul pe care-l va avea proiectul și prin modul holistic de abordare a activităților acestuia”, a declarat Cristian Tănase, coordonator NEOS Summer Academy.

Din agenda proiectului nu vor lipsi întâlnirile cu invitații speciali, oameni cu realizări notabile în domeniul social, al educației sau al voluntariatului și activitățile de teambuilding. Și, așa cum îi stă bine unei activități de vacanță, vor exista activități sportive, concursuri, activități recreative toate realizate în cadrul generos oferit de marea și soarele sfârșitului de vară.

„Vara este cel mai bun moment să te reinventezi. NEOS Summer Academy vine în sprijinul tinerilor susținându-i să-și descopere drumul în viață. Punem pasiune în tot ceea ce facem, combinăm arta cu dezvoltarea personală și psihologia, totul într-un cadru pe măsură – la mare. Noi dăm startul sezonului 2018-2019.” a declarat Ruxandra Cernat, Președinte Asociația Art Viva.

”Într-o lume în care nu ne mai găsim direcția, este foarte important să depunem tot efortul necesar ca fiecare dintre noi, fiecare tânăr să se regăsească, descoperindu-și drumul în viață. Asta face NEOS Summer Academy.” a declarat psiholog Claudia Soare, Vicepreședinte Asociația NEOS.

”NEOS Summer Academy – locul potrivit pentru a încheia în modul cel mai frumos o vară și a începe povestea unei toamne pe care o vei primi și privi cu mult mai multă încredere în tine, cu mult mai multă dorință de a schimba ceva, cu o viziune mult mai clară despre ceea ce vrei să faci și despre cum vrei sa faci și să fii. O săptămână care poate schimba o viață, un loc și o mână de oameni care pot deschide un drum. O idee care va naște idei!”, sunt cuvintele Marei Perța, formator în cadrul proiectului NEOS Summer Academy.

Înscrierile la această academie de vară sunt deschise începând de astăzi, accesând site-ul www.academianeos.ro.