Primăria Adâncata are ghinion cu modernizarea a cinci kilometri de drum comunal investiție care se realizează cu fonduri europene prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Pleșa-Adâncata – Hănțești. Primarul Viorel Cucu a arătat că firma de construcții care a cîștigat licitația de loc din Satu Mare trebuia să termine lucrarea în anul 2020 însă a realizat 85% din lucrare după care a lăsat-o baltă. Viorel Cucu a precizat că în ciuda faptului că au fost încheiate nu mai puțin de cinci acte adiționale prin care s-au ajustat și prețurile în contextul scumpirii materialelor constructorul nu a mai făcut nimic pe șantier. ”Cea mai mare parte a investiției care a mai rămas este asfaltul. Sunt aproape cinci kiometri de finalizat, dar în mare primul strat e turnat, o parte mai trebuie refăcut și mai trebuie turnat și stratul de uzură. Dacă nici la noi nu a avut bună înțelegere nu știu ce să spun. Este un drum care trebuia să fie gata în 2020, cu cinci acte adiționale de prelungire. Și am prelungit în toate felurile, cu ajustări de prețuri și tot ce a fost necesar, însă nu au fost în stare să construiască și să termine drumul. A dat toate veniturile proprii ale Primăriei pentru a finaliza acest drum adică peste un milion de lei, am făcut și credit și tot degeaba”, a explicat Viorel Cucu. El a arătat că în final Primăria reziliat contractul și a declanșat o nouă procedură de licitație care se află în curs. ”A fost depusă o ofertă care sperăm să fie eligibilă și să ne apucăm de treabă să terminăm drumul”, a spus primarul.