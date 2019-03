Insistența și ,,perseverența” în încălcarea legii i-au adus unui șofer din Brodina reținerea pentru 24 de ore și încarcerarea în arestul IPJ Suceava. După ce în cadrul acțiunii a fost identificat în trafic conducând fără permis, la doar două ore a fost din nou surprins de polițiști conducând vehiculul pe drumurile publice. Polițiștii atrag încă o dată atenția cu privire la faptul că vor dispune reținerea și încarcerarea celor care săvârșesc fapte penale la regimul rutier, în funcție de gravitatea faptelor, consecințele produse și materialul probator administrat.

Vineri, 22 martie, Poliția municipiului Rădăuți în cooperare cu Poliția orașului Vicovu de Sus a organizat o acțiune punctuală pe linia asigurării unui climat de ordine publică și siguranță rutieră.

În cadrul acțiunii au fost constatate 3 infracţiuni, din care 2 de conducere a unui vehicul având permisul de conducere reținut și de conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Au fost aplicate 72 de sancţiuni contravenționale, în valoare de 24.605 lei din care 25 pentru încălcarea regimului legal de viteză.

De asemenea, a fost reținut un permis de conducere, pentru neoprire la semnal și au fost retrase 8 certificate de înmatriculare.

Totodată, au fost ridicate 7 seturi de plăcuțe de înmatriculare.

Exemple

Un echipaj de poliție a oprit pentru control pe strada George Călinescu din orașul Vicovu de Sus, autoturismul înmatriculat în străinătate condus de un localnic de 38 de ani. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul are permisul de conducere suspendat pentru infracțiuni la regimul rutier, iar autoturismul are înmatricularea suspendată, astfel că, acesta nu are dreptul de a fi condus pe teritoriul României. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat” , ce va fi soluționat procedural.

Tot vineri în jurul orelor 11.20 un echipaj de poliție a oprit pentru control pe DJ 209G, din comuna Brodina, autoturismul condus de un localnic de 36 de ani. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul are permisul de conducere suspendat pentru infracțiuni la regimul rutier. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, conducătorul auto fiind reținut pentru 24 de ore și încarcerat în arestul I.P.J. Suceava, întrucât, pe rolul Judecătoriei Rădăuți se află un alt dosar penal privind aceeași infracțiune, iar la 22.03.2019, după ce a fost audiat la sediul Postului de poliție Ulma în calitate de inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, bărbatul de 36 de ani a fost depistat de polițiști la două ore de la audiere conducând autovehicule pe drumurile publice.

Deși măsurile ferme dispuse de polițiști au fost intens mediatizate tocmai în vederea responsabilizării și conștientizării consecințelor în plan juridic și personal generate de nesocotirea legislației rutiere, în continuare există șoferi care săvârșesc infracțiuni la regimul rutier și pun în pericol atât propria viață cât și integritatea celorlalți participanți la trafic.