Pentru al cincilea an consecutiv, Nestlé a fost nominalizată în Bloomberg Gender-Equality Index (GEI), ediția 2023, cu un scor de 78,5%, peste scorul mediu al indicelui de 73%.

GEI măsoară egalitatea de gen în peste 70 de metrici pe cinci piloni, precum resurse de leadership și de talent, egalitatea în remunerare și paritate de gen, cultură incluzivă, politici împotriva hărțuirii sexuale, sau modul în care compania sprijină egalitatea de gen în afara companiei.

„Suntem încântați că eforturile noastre de a promova egalitatea de gen în forța de muncă și de a le da putere femeilor de-a lungul lanțului nostru valoric au fost recunoscute încă o dată. Credem cu tărie că luarea de măsuri pentru a asigura participarea egală a femeilor în societate nu este doar lucrul corect, ci și sprijină o mai bună luare a deciziilor, bazată pe o cultură mai incluzivă care îmbunătățește inovația și crește satisfacția profesională în rândul angajaților. Egalitatea de gen este o călătorie continuă. Vom continua să-i acordăm prioritate în cadrul afacerii noastre, pe calea către egalitatea de gen”, a spus Béatrice Guillaume- Grabisch, Head of Group Human Resources and Global Business Services.

Nestlé accelerează eforturile de a promova echilibrul de gen în companie și continuă să pună în aplicare politici, inițiative și proiecte pentru a construi o forță de muncă și o cultură mai diverse, echitabile și incluzive. În prezent, 45% din funcțiile sale de conducere sunt ocupate de femei, iar compania continuă să lucreze pentru paritatea de gen la toate nivelurile de conducere. Nestlé s-a angajat, de asemenea, să crească până la sfârșitul anului 2022 numărul de femei în cele mai bune 200 de posturi de conducere superioară la 30%. Compania va raporta progresul în ceea ce privește acest obiectiv în Creating Shared Value and Sustainability Report, ediția 2022.

De asemenea, compania promovează echitatea de gen în cadrul lanțului său de aprovizionare, în special în comunitățile agricole din care provine.

„Această recunoaștere la nivel internațional ne onorează și certifică faptul că Nestlé este un loc în care femeile au cu adevărat șanse egale. În cadrul organizației noastre, femeile reprezintă 59% din forța de muncă, iar la nivelul conducerii companiei, 66% din poziții sunt ocupate de femei” , spune Silvia Sticlea, Country Manager, Nestlé Romania.

Despre Nestlé

Grupul Nestlé este prezent în România din 1996, printre brandurile din portofoliul său numărându-se NESCAFÉ, NESQUIK, Chocapic, KitKat®, Lion, JOE®, After Eight, MAGGI®, Purina, NAN®, GERBER®, Nespresso, Optifibre etc. În România, Nestlé s-a implicat și în inițiative ecologice și de responsabilitate socială. În ultimii 3 ani compania a plantat 75.000 de copaci, care vor contribui la atingerea obiectivului de zero emisii nete de carbon până în 2050.

Inițiativele globale Nestlé:

În 2017, Nestlé a luat o serie de măsuri pentru accelerarea progresului în vederea atingerii obiectivelor pentru anul 2030, ca parte a acțiunilor de îmbunătățire a calității vieții și contribuției la un viitor mai bun. Printre acestea se numără consolidarea programului “Nestlé for Healthier Kids”, extinderea inițiativei “Nestlé needs YOUth” și dezvoltarea activităților de management sustenabil al performanței de mediu. Nestlé își menține poziția de lider global în industria de alimente și băuturi prin portofoliul de produse sănătoase accesibile consumatorilor. Indicele global The Access To Nutrition Initiative (ATNI) evaluează cei mai mari 25 de producători de alimente din lume, concentrându-se pe politicile, practicile și performanțele lor legate de nutriție. Poziția de top conferită Nestlé este recunoașterea angajamentului său permanent față de nutriție și sănătate, precum și angajamentul său de a ajuta la abordarea provocărilor globale ale obezității și subnutriției.

Nestlé for Healthier Kids

Programul „Nestlé for Healthier Kids” a fost creat pentru a uni toate eforturile Nestlé care susțin părinții și tutorii să crească copii mai sănătoși, de la activități de cercetare și formulare a produselor până la servicii de educație și nutriție inovatoare pentru un stil de viață sănătos. în România, aceste eforturi se regăsesc sub umbrela programului „Și eu trăiesc sănătos – SETS”, inițiat de Fundația PRAIS.

Nestlé needs YOUth

Ambiția Nestlé în ceea ce privește inițiativa globală de tineret „Nestlé needs YOUth” este să ajute 10 milioane de tineri din întreaga lume să aibă acces la oportunități de carieră până în anul 2030. Această inițiativă globală combină și coordonează toate activitățile care susțin tinerii din întreaga lume, inclusiv eforturile Alliance for YOUth.

Nestlé for a Waste Free World

Nestlé dorește ca produsele sale să nu fie doar mai gustoase și mai sănătoase, ci și mai bune pentru mediu. Ambiția Nestlé pentru anul 2030 este impact zero asupra mediului, apa fiind una dintre ariile prioritare.