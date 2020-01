Nestlé si-a anuntat inca de anul trecut intentia de a realiza zero emisii nete de gaze cu efect de sera pana in anul 2050. Astfel inglobeaza cel mai ambitios obiectiv al Acordului de la Paris, de a limita cresterea temperaturii globale la 1,5 °C. In fata Summit-ului Secretarului General al Actiunilor Climatice de la sfarsitul anului trecut, Nestlé a semnat pentru acest proiect. In acelasi timp si alte companii producatoare de exemplu de genti dama sau articole vestimentare se gandesc sa participe si acestea la un astfel de angajament ingrijorate de situatia incalzirii globale.

Cu acest anunt, Nestlé isi accelereaza eforturile in schimbare climatica. Acest lucru se bazeaza pe o activitate de zece ani pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. In ultimii patru ani, Nestlé si-a aliniat obiectivele cu obiective bazate pe stiinta pentru a mentine cresterea temperaturii sub 2°C. Compania este decisa sa joace un rol de lider in abordarea schimbarilor climatice. In urmatorii doi ani, acesta va prezenta un plan de timp, incluzand obiective provizorii. Nestlé isi va revizui progresul anual pentru a se asigura ca este pe cale sa realizeze ceea ce si-a propus.

„Schimbarile climatice sunt una dintre cele mai mari amenintari cu care ne confruntam ca societate. Este, de asemenea, unul dintre cele mai mari riscuri pentru viitorul afacerii noastre”, a declarat Mark Schneider, CEO Nestlé. „Dorim sa evitam cele mai grave efecte ale incalzirii globale. Utilizand resursele globale Nestlé si know-how-ul industriei, stim ca putem face diferenta la scara semnificativa. Calatoria noastra catre zero net emisii a inceput deja.”, a adaugat el.

Pentru a-si atinge obiectivul din 2050, unele dintre actiunile specifice ale companiei includ:

Accelerarea transformarii produselor sale in concordanta cu tendintele si alegerile consumatorilor. Nestlé va lansa mai multe produse care au o amprenta mai buna asupra mediului si contribuie la o dieta echilibrata. Aceasta include mai multe optiuni alimentare si bauturi pe baza de plante. De asemenea, Nestlé va cauta sa isi reformuleze produsele folosind ingrediente mai ecologice. Cererea consumatorilor pentru astfel de produse este in crestere rapida, iar strategia de baza a Nestlé este in conformitate cu aceasta schimbare. De asemenea, compania se indreapta catre materiale de ambalare alternative.

Cresterea initiativelor din agricultura pentru a absorbi mai mult carbon. Nestlé isi va consolida programele cu fermierii pentru restabilirea pamantului si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera. Aceasta include gestionarea imbunatatita a lantului sau de aprovizionare cu lapte. Nestlé va intensifica eforturile pentru protejarea padurilor prin replantarea copacilor si imbunatatirea biodiversitatii. Toate aceste initiative vor ajuta la construirea de comunitati agricole rezistente.

Folosind 100% energie electrica regenerabila in fabricile, depozitele, logistica si birourile Nestlé. O treime din fabricile Nestlé (143) folosesc deja electricitate regenerabila 100%. Nestlé va continua sa creasca utilizarea energiei din surse regenerabile. Acest lucru va permite furnizorilor sa investeasca in infrastructuri noi, cum ar fi fermele eoliene si solare.

Limitarea incalzirii globale la 1,5 °C necesita schimbari transformationale intre industrii, guverne si societatea in ansamblu. Nestlé isi va continua advocarea pentru politicile guvernamentale pentru a se asigura ca toate sectoarele se deplaseaza mai repede spre 1,5°C. Legislatia de sprijin ar putea contribui la reducerea barierelor in extinderea pietelor de energie regenerabila, la stimularea inovarii in sectoarele agricole si forestiere pentru a capta mai mult carbon si ar putea ajuta la stabilirea preturilor la carbon.

Magdi Batato, vicepresedinte executiv, seful operatiunilor de la Nestlé a declarat: „Pentru a ne alinia obiectivele de 1,5°C, ne transformam operatiunile. Acest lucru va duce la o schimbare majora a modului in care sunt produse si obtinute ingredientele noastre. va avea nevoie de furnizorii nostri pentru a incepe aceasta calatorie cu noi. Sarcina este imensa, dar suntem hotarati sa o facem.”

Proiectul 2050 a lui Nestlé se adauga la lucrarile sale in curs de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera de-a lungul lantului sau valoric. Compania isi imbunatateste retelele de distributie si depozitele prin optimizarea rutelor pentru reducerea consumului de combustibil si reducerea emisiilor de carbon. In primele 100 de centre de distributie ale companiei, emisiile de gaze cu efect de sera au scazut cu aproape 40% in ultimii patru ani.

Nestlé si-a intensificat activitatile pentru a asigura aprovizionarea responsabila a materiilor prime si a inregistrat progrese semnificative pentru atingerea obiectivului sau de defrisare zero. Din 2014, reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera pe intregul sau lant valoric este echivalenta cu scoaterea pe drum a 1,2 milioane de masini.