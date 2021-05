Nestlé își reconfirmă angajamentul de a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor din întreaga lume și de a contribui la un viitor mai sănătos prin lansarea primei cărți de rețete sănătoase realizate de părinți pentru părinți în cadrul Inițiativei Nestlé for Healthier Kids. Ingredientul secret al alimentației copiilor este exemplul părinților și al familiei. Dacă în familie se mănâncă sănătos, într-o atmosferă liniștită și plină de dragoste, copiii vor mânca și ei sănătos. O relație sănătoasă cu mâncarea trebuie dezvoltată din copilărie.

Cartea de Rețete Nestlé for Healthier Kids, realizată cu aportul mai multor părinți și chefi, își propune să ne arate cât de ușor putem pregăti mâncăruri echilibrate nutrițional alături de copiii noștri, implicându-i în tot procesul, de la achiziționarea ingredientelor și până la spălatul vaselor după masă. Cartea de Rețete Nestlé for Healthier Kids cuprinde rețetele chefilor și food bloggerilor Chef Sorin Bontea, Chef Ștefan Popescu, Greta Apostol și Larisa Sferle, care sunt la rândul lor și părinți, rețetele unor părinți din comunitățile acestora, precum și 56 de rețete ale comunității de părinți din mișcarea națională ,,Și eu trăiesc sănătos! – SETS”, program inclus sub umbrela Inițiativei Nestlé for Healthier Kids. Fiecare rețetă este bine structurată și ușor de urmat chiar și de către cei care au mai puțină experință în bucătărie, are valorile și recomandările nutriționale. Toate rețetele din carte sunt extrem de valoroase pentru faptul că sunt simple, tradiționale și ușor de gătit cu ingrediente locale, sunt echilibrate respectând toate categoriile de nutrienți (carbohidrați, grăsimi, proteine), și sunt realizate de către părinți români pentru gusturi românești.

Cartea de Rețete Nestlé for Healthier Kids poate fi descărcată aici.

„Nutriția este foarte importantă atât pentru creșterea și dezvoltarea în timpul copilăriei, cât și pentru prevenția bolilor la vârsta adultă. Nutriția ne influențează starea de bine, atât fizică, cât și emoțională. În România, cifrele arată că 1 din 4 copii sunt supraponderali sau obezi, doar 26,9% consumă legume zilnic și puțin peste 42% consumă fructe proaspete zilnic1. Cel mai adesea, dezechilibrul apare în familie, înainte ca cel mic să fie expus influențelor mediului extra-familial. Un copil învață din exemplele văzute în familie. Noi, la Nestlé, considerăm că obiceiurile alimentare sănătoase se formează încă din primii ani de viață și este esențial ca părinții să le ofere celor mici o educație alimentară corectă. De aceea, am și creat mai multe instrumente care vin în ajutorul părinților, cum ar fi NutriPorția și acum cartea de rețete sănătoase și ușor de gătit alături de cei mici. Ne dorim ca această carte să fie un ghid pentru părinții din România și să-i ajute să facă alegeri sănătoase pentru copiii lor”, declară Nicoleta Tupiță, Nutrition Health and Wellness Manager, în cadrul Nestlé România.

Nutriția echilibrată la orice vârstă este definită prin 3 elemente fundamentale: varietate, aport caloric adecvat și o distribuție corectă a macronutrienților în meniul zilnic. După vârsta de 1 an, copiii pot participa la mesele în familie, pot să mănânce la aceeași masă împreună cu părinții. Astfel, copiii dobândesc o relație sănătoasă cu mâncarea, iar părinții trebuie să le fie exemplu.

Nevoile nutriționale ale copiilor variază mult în funcție de vârsta acestora și stadiul de dezvoltare. Creșterea accelerată a copiilor în primii ani de viață trebuie susținută cu o alimentație adecvată atât caloric, cât și nutritiv. Având în vedere că nevoile copiilor evoluează o dată cu ei, urmând câțiva pași simpli, se poate stabili un plan nutrițional adaptat vârstei: evaluarea statusului nutrițional, stabilirea necesarului caloric în funcție de vârstă, asigurarea varietății în alimentație și stabilirea porțiilor.

“Când ești părinte, experiențele celorlalți părinți pot fi de un real folos pentru tine, deoarece sunt o sursă de inspirație pentru meniul de zi cu zi al copilului tău sau chiar un ajutor pentru cei un pic mai mofturoși, pentru că acestea sunt încercate, sunt reale, ele vin din casele altor părinți către tine. Aici ne-am strâns la un loc, noi, cei încercați de aceste experiențe, și am pus pe hârtie câteva rețete delicioase, dar și sănătoase, așa…ca de la părinte, la părinte”, declară Chef Ștefan Popescu.

Studiile2,3,4 arată că există o corelația între alimentație și performanțele școlare, ținând cont de rolul nutriției în dezvoltarea creierului la începutul vieții, dar și a funcțiilor cognitive. Astfel, unele deficiențe nutriționale pot afecta capacitatea de concentrare și de memorare a copiilor. Fierul, vitaminele B1, B2, B3, B6, B8, B12, acidul folic, cuprul, iodul, magneziul, potasiul, vitamina C, acizii grași omega 3 sunt nutrienți cu roluri în funcționarea sistemului nervos5. Părinții trebuie să se asigure ca toți acești nutrienți sunt prezenți zilnic în alimentația copiilor. Majoritatea acestor nutrienți sunt asigurați de o dietă variată, care corespunde necesarului energetic al copiilor, aceștia având nevoie de energie pentru a se putea concentra la școală. Micul dejun este prima masă a zilei și trebuie să conțină cereale integrale, fructe, proteine din lactate sau ouă și grăsimi sănătoase din nuci, pește sau ulei de măsline. La fel de echilibrate trebuie să fie și prânzul și cina. Jumătate din farfuria copiilor trebuie să fie umplută cu legume, un sfert cu alimente bogate în proteine (carne, pește, ouă, lactate sau leguminoase) și un sfert cu alimente bogate în carbohidrați (cereale, pâine, paste, orez, cartofi).

În 2020, în România, inițiativele Nestlé for Healthier Kids au ajuns la peste 80.000 de copii și 2 milioane de părinți, cadre didactice și public larg, atât prin programele educaționale prin care promovează o alimentație echilibrată și un stil de viață sănătos, cât și prin eforturile de inovare și reformulare a produselor Nestlé, cu scopul de a reduce cantitățile de zaharuri adăugate, sare și grăsimi saturate. În cadrul campaniilor de comunicare a proiectelor NutriPorția și International Chefs’ Day, Nestlé a ajuns cu mesajele educaționale la peste 2 milioane de persoane, majoritatea părinți.

La nivel global, Nestlé a lansat anul trecut 1.210 produse mai nutritive, a redus 60.000 tone de zahăr și 10.000 tone de sare din 2017 până în prezent și a eliminat 10% din grăsimile saturate, îndeplinind astfel angajamentul luat în 2014. De asemenea, a adăugat 300 milioane de porții de cereale integrale, leguminoase, nuci și seminte în produsele sale, iar cerealele integrale sunt ingredientul numărul unu în toate cerealele de mic dejun pentru copii și adolescenți.

Pentru a susține o alimentație mai sănătoasă în rândul familiilor din România, Nestlé a lansat recent cacaua Nesquik All Natural cu zahăr brut din trestie de zahăr și ingrediente naturale, cuburile Maggi Bio, bazele lichide pentru mâncare Maggi, cerealele de mic dejun Cheerios Bio, Nesquik Bio și batonul de cereale Corn Flakes fără gluten. De asemenea, a reînnoit rețetele Maggi Ideea Zilei, acestea conținând acum doar ingrediente simple, pe care le regăsim în bucătăriile noastre. Pe piața din România, toate cerealele de mic dejun, cu excepția Corn Flakes, au cerealele integrale ca ingredient principal.

Aflați mai multe despre inițiativele Nestlé for Healthier Kids pe www.nestle.ro/nutritie

