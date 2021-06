Compania Nestlé, cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume, lansează în premieră în România VeggiePorția – o metodă nutrițională care presupune consumul mai multor vegetale. VeggiePorția este un instrument adresat tuturor celor care doresc să consume mai multe mese pe bază de vegetale, pentru a avea o alimentație mai sănătoasă și mai sustenabilă.

„Alimentația bazată preponderent pe produse vegetale, cum este stilul de alimentație flexitarian, a apărut în urmă cu 10 ani, odată cu publicarea cărţii lui Dawn Jackson Blatner ”The Flexitarian Diet: The Mostly Vegetarian Way to Lose Weight, Be Healthier, Prevent Disease, and Add Years to Your Life”. O astfel de dietă care include mai multe alimente de origine vegetală, reducând consumul celor de origine animală, aduce multiple beneficii prin aportul crescut de fibre, vitamine, minerale și grăsimi nesaturate. Numeroase studii au demonstrat că un aport care are la bază preponderent alimentele de origine vegetală bogate în antioxidanți determină reducerea riscului de apariție a obezității, a diabetului zaharat de tip 2, a bolilor cardiovasculare și a cancerului de colon. Alimentele de orgine animală au rolul lor într-o alimentație echilibrată, nu trebuie excluse în totalitate, dar trebuie consumate cu moderație, preparate corect și evitându-le pe cele procesate. VeggiePorția ajută la includerea mai multor mese pe bază de vegetale în meniul săptămânal, în proporții optime și combinații potrivite, astfel încât mesele să fie echilibrate și diversificate. Pentru un stil de viață sănătos și echilibrat se recomandă consumul zilnic a mai multor porții de legume si de fructe, dar și să se adapteze porțiile de alimente bogate în carbohidrați (pâine, cereale, cartofi) în funcție de necesarul caloric”, spune Prof. dr. Gabriela Radulian, Președinte, Fundația pentru Alimentație Sănătoasă.

Consumul de carne a crescut începând cu 1960, chiar într-un ritm accelerat în ultimii 40 de ani. Carnea este o sursă de nutrienți importanți, mai ales de proteine, care poate fi integrală într-o alimentație echilibrată, dar în cantități moderate, pentru a susține o amprentă de carbon cât mai mică1. Pe de altă parte, în România consumul de leguminoase – cele mai bune surse de proteine vegetale – a scăzut față de anii ‘80, cand a înregistrat un maxim al consumului anual de 4,49 kg per capita, în 2018 ajungând la 2,02 kg per capita2.

„Alături de NutriPorția adresată copiilor, VeggiePorția face parte din efortul și misiunea Nestlé de a contribui la îmbunătățirea calității vieții, oferind opțiuni sănătoase și gustoase celor care vor să aibă un stil de viață echilibrat. Nutriția este unul dintre factorii care contribuie semnificativ la calitatea vieții. Cu toate acestea, se acceptă cu greu recomandările nutriționale stricte, dificil de pus în practică și ne dorim să găsim o variantă flexibilă care să se potrivească cu stilul nostru de viață. Din motive de sănătate sau de sustenabilitate, din ce în ce mai mulți oameni își doresc să consume mai multe alimente care provin din plante, cu alte cuvinte, să devină flexitarieni. Nu știu însă cum să facă acest lucru în mod echilibrat, fără a compromite gustul sau nevoile nutriționale. Fie că ești omnivor, vegetarian, vegan sau flexitarian, VeggiePorția te ajută să pregătești mese echilibrate exclusiv din vegetale, care îți asigură toți macronutrienții de care ai nevoie (proteine, carbohidrați, grăsimi), precum și o bună parte din micronutrienți (vitamine și minerale). Câte mese pe bază de plante vrei să consumi într-o săptămână, depinde de tine și de stilul tău de viață. Completând o zicală mai veche, aș spune că sănătatea înseamnă o minte sănătoasă, într-un corp sănătos și pe o planetă sănătoasă”, declară Nicoleta Tupiță, nutriționist-dietetician, Nutrition Health and Wellness Manager, în cadrul Nestlé România.

VeggiePorția poate fi descărcată de pe siteul www.nestle.ro/veggieportia și reprezintă un ghid de cantitate, inspirație și diversitate. VeggiePorția se adresează celor care au hotărât să guste viața în porții sănătoase, pentru vegetarieni și vegani, dar și pentru cei îndrăgostiți de planetă, care știu că ceea ce decidem să punem în farfurie are impact direct asupra mediului.

Nestlé a creat această metodă nutrițională sub forma unei farfurii pentru a-i ajuta pe cei care doresc să includă mai multe vegetale în alimentația lor și, în special, să creasca aportul de proteine vegetale. Farfuria arată proporțiile optime și combinațiile potrivite între diferite grupe de alimente pe bază de plante, astfel încât mesele vegetale să fie bine echilibrate și să furnizeze proteinele necesare. Farfuria este împărțită în trei segmente: 50% legume, 25% proteine vegetale din leguminoase, nuci și semințe, 25% produse din cereale integrale și cartofi. Ghidul VeggiePorția amintește tuturor cât de important e să completezi alimentația cu o hidratare adecvată, grăsimi vegetale sănătoase și fructe.

Conform unui studiu Eurostat3 din 2017, România se confrunta cu un paradox: deși suntem un producător important de fructe şi legume, românii sunt printre codaşii Europei la consumul acestora. Doar puțin peste 40% dintre români consumă legume (41%) și/sau fructe (42%) cel puțin o dată pe zi, mult sub media europeană de 64%. În 2021, un studiu realizat de Unlock Research și Adama4 arată o schimbare de consum: 51% dintre cei chestionați au spus că au cumpărat fructe și 43% legume proaspete.

