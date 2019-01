Netflix incepe sa fie din ce in ce mai cautat printre internautii romani, iar pentru ca acest lucru sa nu inceteze, compania incepe sa ofere lucruri din ce in ce mai interesante. Ultimul parteneriat al Netflix este o totala nebunie.

Beneficiile pe care le ofera, impreuna cu Instagram au devenit rapid foarte cunoscute, iar continutul creat de utilizatori prin intermediul aplicatiei a devenit viral. Despre ce este vorba, va intebati?

Utilizatorii Netflix vor putea face Story cu serialele si filmele preferate, direct din aplicatie, live pe Instagram

Toti cei ce urmaresc seriale si filme prin intermediul abonamentelor Netflix, vor putea mult mai usor sa distribuie continutul preferat si sa-si informeze prietenii si cunoscutii cu privire la serialele preferate si la filmele pe care le urmaresc.

Vor putea face asta direct din aplicatie. Insa exista si anumite limitari, la care specialistii Netflix spun ca lucreaza. Pe site este disponibila doar varianta de aplicatie pentru iOS. Asadar, doar posesorii de iPhone se pot bucura la momentul actual de aceste beneficii.

Ei pot selecta aplicatia Netflix, intra in cont si pot selecta din lista de optiuni Insta Story, fiind redirectionati in sectiunea de povesti de pe Instagram, direct din Netflix, cu posibilitatea distribuirii continutului pe care se aflau in cont.

Pot apoi sa-si personalizeze story-ul cu imaginea si textul din descrierea serialului si cu stickerele oficiale de pe canalul Netflix.

Iar in final, cand imaginea este gata, aceasta poate fi postata direct in Insta Stories, direct din aplicatie, in acelasi timp putand fi recomandata si catre prieteni. Acestia vor putea da click pe link, care ii va trimite direct catre pagina oficiala a filmului sau serialului distribuit.

Afla informatii despre orice pelicula noua si gaseste rapid descrierea, trailerul, direct din Insta Stories

Aplicatia a pus deja cinefilii pe jar. Acestia pot accesa rapid orice story al prietenilor pentru a afla noutatile in materie de seriale sau filme. Ei isi pot salva story-urile, pot trimite mesaje private catre mai multe persoane si pot chiar afisa o captura din filmul preferat in Insta Story.

Noua integrare este un castig atat pentru Netflix, cat si pentru utilizatori. Netflix a intrat pe o piata de peste 400 de milioane de utilizatori, iar cei care folosesc aplicatia pot ajunge sa gaseasca intr-un mod extrem de rapid un film sau un serial.

Te-ai saturat sa cauti filme si seriale atunci cand vrei sa vizionezi ceva nou? Intra direct pe Instagram si urmareste-ti prietenii. Acestia vor distribui tot ce urmaresc pe Netflix, putand astfel sa vezi direct de la ei sugestii de filme si seriale.

Daca vei da click pe link vei ajunge chiar pe Netflix, acolo unde vei putea urmari si tu filmul sau serialul. Netflix declara ca aplicatia va fi in curand disponibila si pentru Android, momentan specialistii din departamentul de dezvoltare lucrand la ultimele retusuri pentru aceasta.

Sursa: https://seomark.ro/creare-site-wbst01