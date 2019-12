Netflix inchiriaza un cinematograf din New York, pentru a-si putea lansa filmele pe care le face disponibile utilizatorilor din retea la scara larga. Gigantul garanteaza ca va avea succes si va ocupa un loc printre concurentii sai la premiile Oscar. Pe langa succesul pe care il are compania in streaming, doreste acum sa acapareze si piata de cinematografie live.

De cand a inceput sa lanseze filme pe platforma de ultima generatie, in urma cu cativa ani, Netflix s-a confruntat cu o intrebare complicata: unde sa lanseze toate aceste filme, pentru a se bucura de succes? Nu a gasit raspunsul pana acum. Insa reprezentantilor Netflix le-a venit o idee geniala in acest an: inchiriaza un cinematograf.

Netflix inchiriaza un cinematograf, iar alaturi de echipa de teatru specializata care livreaza spectacole si cursuri de teatru – actorie in acel cinema, Netflix isi va putea lansa si filmele din platforma de streaming, direct la cinema, pentru cei interesati sa vada filmele fara a avea abonament pe platforma.

Multe dintre cinemaurile contactate in trecut nu doresc sa preia filmele, deoarece Netflix le-a lansat prea repede pe platforma online. Iar distributia pur digitala este insuficienta pentru a satisface regulile Academiei de Arta si Stiinte Cinematografice cu privire la pozitiile Oscar, asa incat Netflix a trebuit sa gaseasca o solutie. De aceea isi va crea propria retea de distributie in New York.

Netflix a semnat deja contractul de inchiriere

Gigantul de streaming a semnat un contract de inchiriere cu proprietarul recentului Teatru Paris din New York, pentru a redeschide cinematograful si a-si proiecta filmele acolo in mod continuu.

„Dupa 71 de ani, Cinema Paris din New York are o mostenire de durata si ramane destinatia unei experiente de film unice” a declarat Ted Sarandos, ofiterul principal de continut Netflix. „Suntem incredibil de mandri sa pastram aceasta institutie istorica din New York, astfel incat aceasta poate continua sa fie o casa cinematografica pentru iubitorii de film.”

Compania de streaming a spus ca va folosi teatrul pentru evenimente speciale si proiectii comerciale ale unor filme selectate. Nu a specificat inca termenii sau durata acordului. Acordul a fost semnat cu dezvoltatorul din New York, Sheldon Solow, care pe langa acest cinema mai detin o multime de blocuri importante din zona Manhattan, acolo unde este situat si cinematograful.

Asadar, in scurt timp, iubitorii de film si teatru vor putea viziona in exclusivitate filmele de pe platforma Netflix in cinematograf.