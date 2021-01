Una dintre cele mai îndrăgite vedete de la noi este, cu siguranță, Neti Sandu (62 de ani), veterana de la Pro TV care citește în stele și care ne oferă în fiecare zi horoscopul. Click! a stat de vorbă cu Neti despre previziuni, despre viața ei de vedetă, dar și despre o zonă mai puțin arătată publicului: familia ei.

Click!: La mulți ani, Neti! Ești conștientă că ești una dintre cele mai iubite vedete de la noi? Tu cum vezi acest aspect?

Neti Sandu: Lucrul acesta s-a născut, foarte repede, în momentul în care am venit aici (la Pro TV, n.r.). Eu am venit în lumea asta târziu, nu aveam 18 – 20 de ani și, atunci, a trebuit să mă obișnuiesc. Urmasem o facultate, lucrasem 18 ani în altă parte, trecusem prin niște medii și, dintr-o dată, am nimerit în lumea asta, cu atâta vizibilitate. A trebuit să mă dezvolt odată cu acest tip de popularitate care a rămas constant, adică nu a fost nici mai mult, nici mai puțin, a mers odată cu vârsta mea și am ajuns aici fără să fac ceva în mod special, ci doar să-mi fac treaba. Pur și simplu s-a așezat ca un second skin pe mine.

Cât de des ești oprită pe stradă?

Acum mai puțin, deși lumea mă recunoaște și cu mască. Se găsește mereu cineva care să vorbească cu mine sau despre mine, în jurul meu. Oamenii mă opresc, înainte îmi cereau să facem și poze, dar acum ieșim mult mai puțin.

Crezi că și 2021 va fi un an imprevizibil?

Ar putea să fie pentru că primele două luni, ianuarie și februarie, sunt marcate de niște cuadraturi severe și atunci pot apărea situații bruște, adevărate provocări care să te facă să reacționezi în funcție de cum te prind: în formă/pe picior greșit. Aici pot fi niște plăci turnante care să te trimită într-o altă direcție, așa că trebuie avut grijă, pentru că astea pot destabiliza oarecum. Dar imprevizibilul poate veni și din aspectele bune care or să fie la primăvară și din faptul că pentru o lună și ceva, chiar dacă Jupiter intră două grade în zodia Peștilor, poate să aducă ceva relaxare și să zicem că, uite, am răzbit.

