New Draft, prima rezidență online de dezvoltare de scenarii de lungă durată din România, s-a desfășurat în perioada iulie – octombrie, 2021. Dedicată regizorilor și scenariștilor din toată țara, proaspeților absolvenți de facultăți de profil și autorilor din medii conexe (literatură, teatru, arte vizuale, etc.), cu proiecte în faza de început, prima ediție New Draft a dezvoltat 12 proiecte de lung-metraj, totul finalizând cu o sesiune de pitch online în fața unei audiențe formate din producători și regizori români.

Pe parcursul primei ediții a rezidenței New Draft, sesiunile de lucru s-au desfășurat exclusiv online. Cele 12 proiecte au format trei grupe, fiecare cu câte un trainer atașat. Trainerii New Draft au fost Oana Răsuceanu (scenaristă), Ana Agopian (scenaristă, regizoare) și Crăița Nanu (scenaristă, selecționeră de filme), iar sesiunile de lucru s-au petrecut lunar, atât one-on-one cât și în echipă. Pe parcursul programului, participanții au rescris și au participat la sesiuni comune de feedback, totul pentru a-și dezvolta propriul proiect, dar și capacitatea de lectură și de analiză a unui scenariu.

Participanții au fost studenți sau absolvenți de facultăți de profil: Adina Ștețcu, Emil Vasilache, Adrian Ionescu, Răzvan Dutchevici, Bogdan Drumea, Anca Oproiu, Sergiu Lupșe, scenariști și regizori independenți: Bogdan Ilieșiu, Doru Vatavului, regizori consacrați: Andrei Gruzsniczki, și autori din medii conexe: Ștefan Mako și Lavinia Braniște. Invitații speciali ai acestei ediții au fost producătorii Ada Solomon, Tudor Giurgiu și Iuliana Tarnovețchi, care au oferit feedback pe proiecte pe parcursul celei de-a doua sesiuni de lucru.

”Au fost patru luni, fără să punem la socoteală lunile pe care le-am petrecut gândind programul și făcând selecția proiectelor, în care am trăit în filmele lor. Am stat la volanul unei mașini, pe frig și întuneric, privind doi prieteni pe care un accident fatal îi pune în situația de a-și recalibra relația. Am urmărit o goană după avere în contextul unui testament interactiv cu efecte mortale. Am călătorit în timp și-am aterizat într-un garaj pe vremea când genurile muzicale dictau prieteniile. Am bătut Iașiul în lung și-n lat pe urma a doi frați cu fixații neonaziste. Am râs și am plâns cot la cot cu doi prieteni artiști care încearcă să-și salveze pisica. Am petrecut un majorat înconjurați de golani cu suflet mare, dar perspective mici. Am tăcut și ne-am ținut respirația de teama unei avalanșe. Am luat masa, ani la rând, în mijlocul unei familii mixte, de maghiari și români. Am stat la afterschool, peste program, cu o educatoare pusă în fața unei decizii majore. Am ascultat trap într-un apartament din Șerpărie, Târgoviște. Am plonjat într-o fotografie care dă dependență. Și am urmărit cu sufletul la gură cum lucrul la un proiect de film destabilizează o familie. La final, când pitchul se derula deja, am realizat că am adunat emoții și speranțe pentru fiecare proiect în parte. Sunt voci noi, viziuni fresh și stiluri diverse, pe care ne bucurăm că am reușit să le ghidăm și susținem până în punctul acesta.”, declară organizatoarele și trainerele Crăița Nanu, Oana Răsuceanu și Ana Agopian.

New Draft – rezidență online de dezvoltare de scenarii este un proiect co-finanțat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN)*, inițiat și dezvoltat de Zbang Film în parteneriat cu Asociația Culturală Control N.

Video reacții despre New Draft