New York Post a realizat, in cadrul unui articol inspirat din viata celebritatilor de la Hollywood, un top al trendurilor fashion. Au inclus in acest articol 5 trenduri care isi vor gasi cu siguranta finalul in 2019, dar si 5 noi directii de urmarit in moda in 2020.

Daca ne dorim cu adevarat sa fim la moda si sa prindem trendurile aflate in voga, e timpul sa lasam deoparte urmatoarele lucruri si sa adoptam noi directii, spun designerii.

Ce trenduri ar trebui sa lasam deoparte odata cu finalul 2019?

1. Pantofii sport cu talpa inalta

Influencerii de pe Instagram vor putea spune adio incaltamintei care a innebunit intreaga lume in ultimul an: tenisii, pantofii sport cu talpa inalta, in culori care mai de care mai indraznete. Se pare ca timpul lor s-a sfarsit, chiar daca vor avea culoarea anului 2020. Si asta pentru ca trendul pare a intra in umbra incepand cu noul an, 2020.

2. Pantalonii mulati de biking

Alaturi de leggings, acesti pantaloni au inceput sa fie purtati in tinute de zi cu zi. Ceea ce este considerat de-a dreptul dizgratios de catre unii designeri. Trendul acesta trebuie neaparat sa dispara, iar finalul lui 2019 pare un bun moment de a lasa in trecut acest curent.

3.Banderolele purtate pe cap

Imediat dupa ce Prada a inlocuit clasicile cordelute cu bandanele si cu banderolele purtate pe cap, intreaga lume a luat-o razna dupa acest trend. Insa la final de 2019 designerii spun ca si aceasta miscare va intra in istorie, fiind doar un „classic hype” in moda, la fel ca multe alte trenduri care nu au reusit sa se impuna.

4. Ochelarii de soare mici

In ceea ce priveste ochelarii de soare, din ce in ce mai multe modele si culori apar pe piata de la an la an. Poti face alegerea in functie de stilul personal. Insa cei mici, modelele purtate doar de decor, deoarece oricum privesti pe deasupra lentilelor, sunt cu adevarat odiosi. Acest tip de ochelari de soare, spera reprezentantii modei, vor ceda locul unor accesorii cu adevarat demne de a fi purtate, odata cu trecerea anului 2019.

5. Gentile transparente

Un alt trend care parea sa se impuna, insa odata cu trecerea timpului s-a afundat in istorie. Nimanui nu ii pasa ce ai in geanta si nimeni nu ar trebui sa fie obligat sa vada ce porti tu in poseta. Asadar, gentile transparente nu-si au deloc locul in public, spun unii designeri.