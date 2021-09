Spectacolele și evenimentele culturale se derulează în conformitate cu măsurile luate în fiecare localitate ca urmare a creșterii ratei de incidență.

BUCUREȘTI

1 octombrie

– 1- 31 octombrie: Artiștii îți spun istoria dansului în tururi ghidate performative prin București: „Corpuri și povești (in)vizibile” se desfășoară pe parcursul lunii octombrie și este un proiect al CNDB (https://cndb.ro/) care oferă publicului o serie de tururi performative ghidate de 10 artiști/performeri din sfera dansului contemporan, care activează memoria coregrafică a orașului București. Fiecare tur durează între 2 și 3 ore și presupune vizitarea a trei astfel de locuri. Participarea este gratuită.

– Deschiderea expoziției „Noi și ele – o privire asupra lumii animalelor”, semnată de artistul Felix Aftene, la Muzeul Colecțiilor de Artă. Detalii: https://www.mnar.arts.ro/arhiva-evenimentelor/eveniment/547-noi-%C8%99i-ele-o-privire-asupra-lumii-animalelor

Poate fi vizitată întreaga lună octombrie, între orele 10:00 și 18:00.

– 10.00 – 18.00 – Asociația Urban Events organizează din 1 până în 3 octombrie 2021, în curtea Muzeului Național al Țăranului Roman, Târgul Recolte de Toamnă: https://fb.me/e/RHjiFHwe

Accesul se face prin strada Monetăriei nr. 3 și ieșirea prin bulevardul Ion Mihalache. Intrarea este liberă.

– Orele 13:00, 15.00, 17:00 – Turul Ghidat al TNB: https://www.tnb.ro/ro/turul-ghidat-al-tnb

Preţul unui bilet este de 10 lei, iar durata unei vizite va fi de 45 de minute. Participarea se face în limita celor 10 locuri disponibile.

Pentru mai multe informaţii, telefon: 021 314.71.71 – Agenţia de bilete a TNB.

– Workshop-uri demonstrative de bijuterie și tururi ghidate la Muzeul Național de Istorie a României în cadrul Romanian Jewelry Week 2.0 – Accesul se face pe bază de confirmare prealabilă la adresa de email hello@romanianjewelryweek.com, în baza biletului standard de acces în muzeu disponibil aici – https://mnir.booktes.com/#2020-12-07.

În colaborare cu Assamblage – Institutul de Artă și Design, MNIR propune publicului două activităti care vor avea loc la sediul muzeului din Calea Victoriei nr. 12, București: Vizitatorii sunt așteptați la muzeu în cele două zile ale evenimentului, de la ora 16.00, cu o serie de workshop-uri demonstrative de bijuterie – tehnica „Chasing and Repoussé”, susținute de designerii Doina Bacalu și Mihaela Ciocâlteu, urmate de tururi ghidate realizate de specialiști ai muzeului în expoziția Tezaurul Istoric.

– 18:30: La 100 de ani de la instituționalizare, Opera Națională București deschide Stagiunea Centenară, intitulată simbolic „Opera 100″, cu spectacolul „TOSCA” de G. Puccini, invitat special fiind celebrul bas-bariton Sir Bryn Terfel.

Biletele se pot achiziționa de pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

– 19:30, Cinema Muzeul Țăranului – THE OPENING OF BUCHAREST PHOTOFEST.2021 | FILM SCREENING – BERGMAN: A YEAR IN A LIFE: https://fb.me/e/25d0u8l4Y

– 19:30, în Sala Mică a TNB – Biloxi Blues, de Neil Simon https://www.tnb.ro/ro/biloxi-blues-2019

Biloxi Blues este unul dintre cele mai răsunătoare succese de public de pe Broadway, iar autorul său, Neil Simon, cel mai jucat şi mai premiat dramaturg american contemporan. Un text comic şi amar în acelaşi timp, o poveste despre maturizare, armată, dragoste, sexualitate, despre viaţă, cu constrângerile şi prejudecăţile ei. Un spectacol proaspăt şi captivant, jucat la intensitatea vârstei tinerelor personaje.

– 19:30, Centrul Național al Dansului – Pretend we make you happy (again), Dans & performance, În cadrul proiectului „Distanțe și reapropieri”: https://cndb.ro/events/pretend-we-make-you-happy-again-6/?calendar=true

– 20:00, în Sala Atelier a TNB – Class, de Iseult Golden și David Horan: https://www.tnb.ro/ro/class

Spectacol nerecomandat persoanelor cu vârsta sub 10 ani (violență fizică și de limbaj)

Fiul de nouă ani al lui Brian și al Donnei are probleme. Cel puțin așa susține profesorul lui. Care mai spune că ar trebui să îl vadă un psiholog. Dar lui Brian și Donnei – care s-au despărțit de curând – nu le-a plăcut niciodată școala, nu le-au plăcut niciodată profesorii. O confruntare explozivă între părinți, profesor, elevi, deopotrivă amuzantă și tensionată, Class este o piesă multi-premiată despre dificultățile de învățare: în școală, în viață, oriunde.

– FACES OF AUTISM | BUCHAREST PHOTOFEST.2021, de David Stescu, poate fi vizitată în Sala Acvariu în perioada 1-10 Octombrie 2021 la Muzeul Național al Țăranului Român: https://fb.me/e/J14YKO9T

Proiectul își propune inițial fotografierea de către David a cel puțin 50 de copii și tineri cu autism din România, iar ulterior extinderea lui peste hotare.

2 octombrie

– 2-3 octombrie – Prima ediție a Zilelor Teatrului Muzical Ambasadorii, la Sala Mare a Palatului Național al Copiilor, aduce muzică bună, dans, magie și multă culoare. Alături de soliștii și balerinii Teatrului Muzical Ambasadorii, pe scenă vor urca Sore, Gașca Zurli, magicianul Robert Tudor, precum și o parte din artiștii Teatrului „Stela Popescu”.

Biletele au fost puse în vânzare și pot fi achiziționate din rețeaua Ticketstore https://www.ticketstore.ro/ro/eticheta/9/teatrul-muzical-ambasadorii.

– 10:00 – 14:00, la Muzeul Hărţilor şi Cărţilor Vechi – „DICȚIONAR PE SĂRITE” – CUVINTELE UITATE SE TRANSFORMĂ ÎN POP-UP MUSEUM

Muzeul Național al Țăranului Român dă „leapşa” tinerilor în descoperirea celor 22 de cuvinte „uitate”, care au sărit din dicţionar şi s-au ascuns prin oraş.„De la Tilincă la Opincă. DicționAR pe sărite”, proiect dedicat copiilor și adolescenților (+12 ani), este un dicționar etnologic care își propune să repună în uz fragmente dintr-un „vocabular al ruralităţii”.

– 11:00, în Sala Media a TNB: Teatrul Național pentru Copii Abracadabra (Teatru interactiv, spectacole pentru copii cu vârsta între 4 și 10 ani) https://www.tnb.ro/ro/teatrul-naional-pentru-copii-abracadabra-

– 11:00, Sala de Sticlă a Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti” – Atelier educativ de creație prin prelucrarea lutului „Case dobrogene din Delta Dunării” – se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani.

Înscrieri și informații: contact@sosdelta.ro, www.sosdelta.ro

– 11:00, Curtea Gospodăriei Cut, jud. Alba din Satul Nou, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” – Teatru viu LA MUZEUL SATULUI: https://muzeul-satului.ro/events/teatru-viu/

Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti” va invită la teatru. Proiectul educațional “Teatru Viu la Muzeul Satului” se va desfășura pe parcursul lunii octombrie si este una dintre formele interactive de teatru muzeal prin care dam viață poveștilor a doua case din muzeu: Casa Apicultorului din Satul Nou și Casa Rădești din Satul Vechi. Povestitorii, doi artiști cunoscuți, Nae Alexandru și Narcisa Băleanu, ne vor introduce in lumea satului de altădată, in 1936 si respectiv 1957.

Programe culturale – programe.culturale@muzeul-satului.ro, 021 317 91 03/int. 190

– Orele 14:00 – 16:00, la Muzeul Național al Țăranului Român: CENACLUL POEŢII CETĂŢII – SPECTACOL DE POEZIE ŞI MUZICĂ FOLK < BR> S-A IVIT PE CULME TOAMNA

Prezintă: Liliana Popa / Recită actorii: Olga Delia Mateescu, Cristian Moțiu și Ioana Crăciunescu

– 17:00 – Gașca Zurli, la Sala Mare a Palatului Național al Copiilor în cadrul Zilelor Teatrului Muzical Ambasadorii: https://www.ticketstore.ro/ro/eticheta/9/teatrul-muzical-ambasadorii.

– 17:30 – Fragmente din spectacolul de teatru-dans „Micul Prinț”, adaptare după povestea lui Antoine de Saint-Exupéry – Teatrul “Stela Popescu”, la Sala Mare a Palatului Național al Copiilor

– 18:00 – Prietenii lui Mozart” – pagini din creația mozartiană în interpretarea soliștilor și Ansamblului de balet al Teatrului Muzical Ambasadorii, la Sala Mare a Palatului Național al Copiilor în cadrul Zilelor Teatrului Muzical Ambasadorii: https://www.ticketstore.ro/ro/eticheta/9/teatrul-muzical-ambasadorii.

– 18:00, Centrul Național al Dansului – Arte și meserii, Intersecții (În cadrul proiectului Dansuri de curte): https://cndb.ro/events/arte-si-meserii/?calendar=true

Intrarea liberă.

– 18:30, Sala Mică a TNB: Fetița soldat, de Mihaela Michailov, Regia: Silvia Roman, Scenografia: Bianca Veșteman și Sabina Veșteman: https://www.tnb.ro/ro/fetita-soldat

18:45 – Recital Sore, la Sala Mare a Palatului Național al Copiilor în cadrul Zilelor Teatrului Muzical Ambasadorii: https://www.ticketstore.ro/ro/eticheta/9/teatrul-muzical-ambasadorii.

– 20:00, Sala Ion Caramitru a TNB – Allegro, ma non troppo: https://www.tnb.ro/ro/allegro-ma-non-troppo

– 20:00, Sala Pictură a TNB – Orchestra Titanic, de Hristo Boicev: https://www.tnb.ro/ro/orchestra-titanic

– 20:00, sala Atelier a TNB: Luminița, de la capătul tunelului, de Radu F. Alexandru: https://www.tnb.ro/ro/luminita-de-la-capatul-tunelului

3 octombrie

– 11:00 – Baletul „Frumoasa și Bestia” – adaptare după Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve, un spectacol ce aduce în fața publicului o poveste nemuritoare, transpusă în pași de dans într-un mod original de coregraful Valentin Stoica, la Sala Mare a Palatului Național al Copiilor în cadrul Zilelor Teatrului Muzical Ambasadorii: https://www.ticketstore.ro/ro/eticheta/9/teatrul-muzical-ambasadorii.

– 12:00 – „Adu magia în viața ta!” – Magicianul Robert Tudor, la Sala Mare a Palatului Național al Copiilor în cadrul Zilelor Teatrului Muzical Ambasadorii: https://www.ticketstore.ro/ro/eticheta/9/teatrul-muzical-ambasadorii.

– 18:30 – „Tosca” de G. Puccini, invitat special celebrul bas-bariton Sir Bryn Terfel, la Opera Națională București.

Biletele se pot achiziționa de pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

– 19:00 – Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” și Ambasada Statului Israel în România invită publicul la Concertul Extraordinar „Jerusalem of Gold”, spectacol dedicat intrării în Noul An evreiesc 5782. Concertul va avea loc în aer liber la Teatrul de Vară „Mihai Eminescu” din București (Str. Arhitect Hârjeu nr. 61).

Bilete disponibile pe Bilete.ro la: https://s9.ro/1h5a”

Link-ul evenimentului poate fi accesat aici: https://web.facebook.com/events/385936549808715

– 19:00, în Sala Ion Caramitru a TNB – Micul infern, de Mircea Ștefănescu, Regia & Ilustrația muzicală: Mircea Cornișteanu, Scenografia: Clara Labancz: https://www.tnb.ro/ro/micul-infern

O comedie despre iadul conjugal, așa cum numim, cei mai mulți dintre noi, instituția matrimonială, un spectacol care propune publicului contemporan – pentru care o căsnicie de peste patru decenii poate părea curată utopie -un elogiu al vieții de familie.

– 19:30, Sala Atelier a TNB – Beginners, de Tim Crouch, Regia: Bobi Pricop, Scenografia:Nikola Toromanov: https://www.tnb.ro/ro/beginners

Un spectacol despre granița invizibilă dintre copilărie și maturitate, despre copiii care am fost și despre adulții care vom deveni.

– 20:00, Sala Pictură a TNB – A fost odată în România, Regia & ilustrația muzicală:Dragoș Huluba: https://www.tnb.ro/ro/a-fost-odata-in-romania

Spectacol realizat sub auspiciile Centrului de Cercetare și Creație Teatrală Ion Sava. Un spectacol în care cuvintele se amestecă cu pantomima, step-ul, muzica şi gag-ul rafinat.

Până la data de 3 octombrie:

– Expoziția de fotografie „Istroromânii”, în Sala „Gheorghe Focșa” a Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”. Expoziția este dedicată românilor ce trăiesc în Peninsula Istria din Croația și poate fi vizitată de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00 – 18:00.

Detalii: https://muzeul-satului.ro/events/istroromanii/

– OAȘ, Sala Tancred Bănăţeanu, Muzeul Național al Țăranului Român https://fb.me/e/1RyxmBwyg

Expoziția de fotografie prezintă imagini extrase din proiectul dedicat nunții și intitulat „Nunta nunții”, un proiect amplu derulat pe parcursul unui deceniu, punctând atât elementele de ritual care s-au mai păstrat din ceremonialul nunții tradiționale, cât și transformările survenite de-a lungul timpului: găteala miresei și a mirelui, steagul, ceterașii, socăcițele, țâpuritura, danțul, petrecerea.

5 octombrie

– Ora 11:00, la Studioul Horia Bernea – PRELEGEREA TEXTILE CONSERVATION TECHNIQUES AT THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART

– Până la data de 5 octombrie 2021 – Ballad of Escape, Sala MNȚRplusC

MNȚRplusC propune un program integral de artă video sub forma unui comentariu asupra corporalității, a terapiei ca metodă de rezistență și a medierii între corp și spirit. Detalii: ttps://fb.me/e/2vBJMMQxA

6 octombrie

– 6-14 octombrie: Are loc cea de-a 31-a ediție a Festivalului Național de Teatru, în format online, din cauza restricțiilor impuse de pandemie: www.fnt.ro

Criticii Oana Cristea Grigorescu, Cristina Rusiecki și Claudiu Groza, selecționeri și directori artistici ai prezentei ediții, au anunțat lista spectacolelor participante în FNT 2021.

Conceptul din acest an este „Creația. Recreația. Re-creația”, care subsumează și secțiunile FNT. Celor 38 de spectacole selectate din țară li se vor adăuga instalații performative, instalații vizuale, producții din străinătate, precum și evenimente conexe.

Accesul la toate manifestările din cadrul FNT 31 va fi gratuit.

– Prima săptămână a lunii vine cu o vizită gratuită la MNAR!

Așadar, miercuri, avem ocazia să vizităm gratuit Muzeul Național de Artă al României, precum și muzeele satelit Muzeul Colecțiilor de Artă, Muzeul Theodor Pallady și Muzeul K.H. Zambaccian: https://www.mnar.arts.ro/

– Ora 13:00, Sala de Sticlă a Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”, vernisaj „Revenirea la Viață” Expoziție – relief ceramic, a artistului Claudiu Moldoveanu.

https://muzeul-satului.ro/events/revenirea-la-viata-expozitie-relief-ceramic/

Cele 36 de lucrări expuse transmit mesajul optimist al creatorului care, în ciuda faptului că este nevăzător, reușește să dea viață lutului și să îl facă să comunice.

Expoziția va fi deschisă publicului în perioada 6-30 octombrie 2021.

7 octombrie

– Filarmonica „George Enescu” deschide stagiunea simfonică în zilele de 7 și 8 octombrie, de la ora 19.00, în Sala mare a Ateneului Român, cu un program vocal-simfonic dirijat de Leo Hussain (Marea Britanie). Corul și Orchestra Filarmonicii „George Enescu” vor interpreta Coralul Serenity, „O Magnum Mysterium” al compozitorului norvegian OLA GJEILO (solo vioară: Rafael Butaru) și Simfonia a IX-a de Ludwig van Beethoven, având ca soliști pe Diana Țugui (soprană), Aura Twarowska (mezzosoprană), Daniel Magdal (tenor) și Ionuț Pascu (bas).

Bilete: https://www.fge.org.ro/calendar/

Stagiunea camerală a filarmonicii se deschide în data de 9 octombrie la ora 19.00 cu recitalul organistului german Ulrich Walther, recital care încheie Festivalul Internațional de Orgă București, Ediția a IV-a: Bilete: https://www.fge.org.ro/calendar/

– 19:30, Sala Pictura a TNB – Stupid Fucking Bird, de Aaron Posner, Regia: Răzvan Oprea, Scenografia: Silvia Horobeanu: https://www.tnb.ro/ro/stupid-fucking-bird

Spectacol realizat în cadrul programului „Uși deschise pentru toți”

– 20:00, Sala Atelier a TNB – Incognito, de Nick Payne, Regia: Zsuzsánna Kovács , Scenografia: Corina Boboc: https://www.tnb.ro/ro/incognito

Spectacol prezentat în cadrul programului „Uși deschise pentru toți”

În ce măsură creierul ne poate determina nivelul de inteligență, memoria, comportamentul, afectivitatea? Cine suntem și ce anume ne face să fim ceea ce suntem? Pentru cei interesați de profunzimile creierului uman, dar și de mai profunda noastră ignoranță, Teatrul Național București prezintă spectacolul Incognito de Nick Payne (un proiect în cadrul Programului „Uși deschise pentru toți”).

Până la 10 octombrie: O LUME ÎNTR-UN RECENSĂMÂNT – Familie, gospodărie şi societate rurală românească, Sala Media, Muzeul Național al Țăranului Român. https://fb.me/e/196qYokxX

Expoziția, organizată de Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române şi Muzeul Naţional al Ţăranului Român, propune o incursiune în familia și gospodăria rurală din Țara Românească a secolului al XIX-lea. Perspectiva pe care o oferă, însă, diferă de marile paradigme care au abordat aceste subiecte.

Până la 12 octombrie, BUCUREȘTI. O ARHITECTURĂ MODERNISTĂ EUROPEANĂ, Sala Noua Galerie, Muzeul Național al Țăranului Român. https://fb.me/e/2EjH20u11

Centrul de Excelenţă în Arhitectură, Arte şi Audiovizual (C.E.A.A.A.) împreună cu Muzeul Naţional al Ţăranului Român din Bucureşti şi partenerii săi, prezintă proiectul cultural „București. O arhitectură modernistă europeană“, eveniment realizat si dedicat Zilelor Muzeului Ţăranului, Zilelor Bucureștiului din lunile septembrie şi octombrie 2021, cu ocazia Centenarului Regelui Mihai I şi a împlinirii a 20 de ani de la înfiinţarea Ordinului Arhitectilor din România.

Până la data de 31 octombrie

– Expoziția „Icoana ortodoxă – lumina credinței”, eveniment programat în cadrul Concursului Naţional „Icoana ortodoxă – lumina credinței”, ediția a X-a, la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București, sala Henri H. Stah.

https://muzeul-satului.ro/events/editia-aniversara-a-concursului-national-icoana-ortodoxa-lumina-credintei/

– Expoziția Burticală.G.Ion.Leu.Dolj., Sala Irina Nicolau, Muzeul Național al Țăranului Român – Facebook event: https://fb.me/e/9bWE3lVeZ

Până pe 30 decembrie – Expoziția „Poveștile Crucii. Sculptură miniaturală de tradiție bizantină”, organizată în cadrul Galeriei de Artă Veche Românească, MNAR, poate fi vizitată de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00 – 18:00. https://www.mnar.arts.ro/descopera/expozitii-temporare/334-pove%C8%99tile-crucii-sculptur%C4%83-miniatural%C4%83-de-tradi%C8%9Bie-bizantin%C4%83

CLUJ

3 octombrie

– Ora 14:00, Sala mare a Operei Naționale Române Cluj-Napoca – spectacolul MADAMA BUTTERFLY: https://operacluj.ro/spectacole/stagiunea-2021-2022/madamabutterfly-3-octombrie-2021-14-00/

– Ora 18:00, Spectacol de operetă în două părți „Contesa Maritza”, Opera Maghiară Cluj: https://operamaghiara.ro/spectacole/marica-grofno/202110031800

7 octombrie, ora 18:30 – premiera DON PASQUALE (Opera Buffa), Opera Maghiară Cluj: https://operamaghiara.ro/spectacole/don-pasquale/202110071830

CONSTANȚA

2 octombrie , ora 19:00, Teatrul National de Opera si Balet „Oleg Danovski” – MAGIC SWING : https://tnobconstanta.ro/ai1ec_event/magic-swing-9/?instance_id=3261

3 octombrie, ora 19:00,Teatrul National de Opera si Balet „Oleg Danovski" – RIGOLETTO, G. Verdi: http://tnobconstanta.ro/bilete/

COVASNA

Până la 3 octombrie 2021, între orele 11:00 și 19:00: Expoziția Future Perfect #3, Spațiul Expozițional de Artă Contemporană MAGMA

Evenimentul face parte din programul Living the future – modalități de susținere a creației artistice într-un timp imposibil. Detalii: https://magma.ro/ro/

Program cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

IAȘI

1 octombrie, ora 19:00, Teatru³ – „Alecsandri´s Garden” , scenariu teatral de Ovidiu Lazăr după Cânticele de Vasile Alecsandri – un spectacol de Ovidiu Lazăr https://www.teatrulnationaliasi.ro/stagiunea/alecsandria-s-garden–245.html

1 octombrie, ora 19:00, Teatru³ – „Alecsandri´s Garden" , scenariu teatral de Ovidiu Lazăr după Cânticele de Vasile Alecsandri – un spectacol de Ovidiu Lazăr https://www.teatrulnationaliasi.ro/stagiunea/alecsandria-s-garden–245.html

2 octombrie

– 12:00, Palatul Culturii Iași, Vernisajul Expoziției de fotografie documentară „Olivetti. Libertate și frumusețe/ Libertà e belleza”: https://palatulculturii.ro/expozitii-si-evenimente/expoziia-de-fotografie-documentar-olivetti.-libertate-i-frumusee-libert-e-belleza-676

Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiuˮ din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldovaˮ Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Centro Culturale Italiano Iași și Associazione Archivio Storico Olivetti din Ivrea (Italia), organizează la Palatul Culturii, în perioada 2 – 13 octombrie 2021, expoziția de fotografie documentară „Olivetti. Libertate și frumusețe/ Libertà e belleza”.

Tema expoziției este argumentată și prin etalarea unor piese reprezentative din patrimoniul Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiuˮ, dintre care menționăm: mașina de calcul Olivetti Divisumma 24; mașina de calcul Olivetti Ivrea Elettrosumma 20, mașina de scris Olivetti Lettera 32.

Poate fi vizitată de marți până duminică, în intervalul orar 10.00 -17.00 (ora 16.30, ultima intrare).

– 18:30, Opera Națională Iași – Gală de balet, interpretează Baletul Operei ieșene,coordonator coregrafic: Cristina Todi: https://www.operaiasi.ro/ticketsys-event/gala-de-balet-3/

– Ora 19:30, Uzina cu Teatru – „Năpasta (…Și era pădurea singură…)”, autor: I.L. Caragiale, un spectacol de Adi Carauleanu https://www.teatrulnationaliasi.ro/stagiunea/napasta-i-era-padurea-singura–225.html

3 octombrie

– Ora: 11:00, Opera Națională Iași – PETRICĂ ȘI LUPUL – Serghei Prokofiev,Orchestra de Tineret a Iașului, Dirijor: Virgil Popa, Povestitor: Daniela Mihaela Ciocoiu: https://www.operaiasi.ro/ticketsys-event/petrica-si-lupul-serghei-prokofiev/

– Ora 18:00, Sala Studio a Teatrului Național Iași – „Gunoierul”, un text de Mimi Brănescu, spectacol în regie colectivă: https://www.teatrulnationaliasi.ro/stagiunea/gunoierul–169.html

4 octombrie, Sala Studio, ora 18:00 – „Sindromul Quijote”, Spectacol câștigător al primei ediții a proiectului „Lecturi³”derulat de Teatrul Național în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române și revista Alecart. Autor: Carmen Dominte

https://www.teatrulnationaliasi.ro/stagiunea/sindromul-quijote–228.html

5 octombrie, ora 19:00, Sala Mare – „Unchiul Vanea” , Autor: A.P. Cehov, Regia și versiunea scenică: Claudiu Goga, Scenografia: Corina Grămoșteanu, Coregrafia: Vlad Mărculescu, Lupte scenice: Dumitru Năstrușnicu: https://www.teatrulnationaliasi.ro/stagiunea/unchiul-vanea–224.html

6 octombrie, ora 18:30, Casa de Cultură a Studenților Iași – Le nozze di Figaro (Nunta lui Figaro), de Wolfgang Amadeus Mozart: https://www.operaiasi.ro/ticketsys-event/le-nozze-di-figaro-nunta-lui-figaro-w-a-mozart/

7 octombrie, ora 19:00, Sala Mare a Teatrului Național Iași – „Jocul dragostei și al întâmplării", Autor: Pierre de Marivaux, Direcția de scenă: Ovidiu Lazăr, Scenografia: Alina Dincă-Pușcașu https://www.teatrulnationaliasi.ro/stagiunea/jocul-dragostei-i-al-intamplarii–220.html

de Wolfgang Amadeus Mozart: https://www.operaiasi.ro/ticketsys-event/le-nozze-di-figaro-nunta-lui-figaro-w-a-mozart/ 7 octombrie, ora 19:00, Sala Mare a Teatrului Național Iași – „Jocul dragostei și al întâmplării”, Autor: Pierre de Marivaux, Direcția de scenă: Ovidiu Lazăr, Scenografia: Alina Dincă-Pușcașu https://www.teatrulnationaliasi.ro/stagiunea/jocul-dragostei-i-al-intamplarii–220.html

SIBIU

Până la data de 3 octombrie suntem așteptați să vizităm Expoziția „Magia Restaurării”, la Palatul Brukenthal, Cabinetul de Cartografie. Expune rezultatele celor mai spectaculoase procese de restaurare – piese din patrimoniul Muzeului Național Brukenthal: pictură, grafică, hârtie, piele, lemn, lemn policrom, textile, ceramică, metal, piatră. https://www.facebook.com/375059069239302/posts/4688152454596587/

Exponatele vor fi însoțite de panouri cuprinzând informația documentară privind procesul de restaurare și numele restauratorului.

ONLINE

Pe site-ul muzeului expoziția Viața și activitatea artistică a lui George Enescu, (realizator muzeograf dr. Adina Sibianu). online_doc_1865_enescu-140-viata-si-activitatea-artistica-a-lui-georgeenescu_pg_0.htmhttps://www.georgeenescu.ro/expozitii-

Expoziția online Brukenthal 300: un om, un muzeu, o istorie: www.brukenthalmuseum.ro/virtuale/expo300/

Alte proiecte AFCN:

https://us10.campaign-archive.com/?u=aaf05a328015060d24a914ad1&id=2cbe89ec7f