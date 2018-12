Cu un plus de 29 milioane de lei, față de octombrie 2017, Next Capital Finance IFN SA înregistrează o creștere de 22% a afacerilor, în urma finanțărilor oferite prin operațiuni de factoring. “Creșterea se datorează în principal portofoliului actual de clienți, dar și zonei de new business, unde avem un avans de 12%, față de anul trecut. Cei mai mulți clienți care optează pentru finanțări de factoring vin din domeniile IT&C, BPO și, evident, FMCG. 70% din volumele de finanțare prin factoring le realizăm cu producători români care se află în relații comerciale cu Key Accounts. Pe langă aceștia, încă 20% din finanțări le derulăm cu distribuitori autohtoni, din diferite domenii”, declară Bogdan Roșu, Managing Director Next Capital.

Creditul comercial s-a extins în toate domeniile, termenele de plată au ajuns frecvent sa depășească 6 luni mergând până la 1 an, în anumite cazuri. În acest context, tot mai multe firme caută soluții de finanțare a capitalului de lucru pentru a face față acestor termene de plată impuse de domeniul însuși sau chiar de comercianții Key Accounts, sau utilizează termenul de plată ca diferențiator în ofertele comerciale. Oferta comercială atractivă trebuie completată cu oferirea unui termen de plată cât mai generos, acesta din urmă făcând de multe ori diferența când se selectează ofertantul câștigător.

Bogdan Roșu: “La nivel macro avem ingredientele pentru «furtuna perfectă»”

Reprezentantul Next Capital consideră că motivele principale care au influențat creșterea cererilor de finanțare și, implicit, a factoringului au fost legate în primul rând de evoluția consumului, în condiții de creștere generalizată a termenelor de plată și mai puțin de investiții.

“Consumul a fost principalul factor care a contribuit la evoluția pozitivă a volumului operațiunilor de factoring, acesta fiind influențat în principal de creșterea veniturilor în sectorul bugetar. Din păcate, creșterea economică bazată pe consum este destul de riscantă, (mai ales când acesta se bazează mult pe importuri și nu pe producția autohtonă), întrucât acesta se poate contracta foarte brutal, punând în dificultate foarte multe companii furnizoare. Din păcate, evoluția pozitivă a consumului nu a fost însoțită și de creșterea cheltuielilor de capital, care asigură derularea unor proiecte mari de investiții pe termen mediu și lung și care reprezintă o ancoră solidă în vreme de recesiune, ca atare viitorul nu este asigurat. Cred și sper că toate mesajele argumentate în spațiul public legate de anumite vulnerabilități sociale, de impredictibilitatea fiscală, de unele dezechilibre economice în formare ale României au crescut un pic nivelul de conștientizare și prudență al populației și au îndreptat-o și spre produse de investiții si economisire”, consideră Bogdan Roșu.

“Creditarea, în general, este oferită în condiții foarte atractive, însă nici ROBOR și nici cursul de schimb nu vor mai putea rămâne la acest niveluri, iar atunci când vor crește, vor începe cu adevărat și problemele în economie. Avem un consum cu tendință de scădere (pe fondul recent anunțat de înghețare a salariilor și punctului de pensie), investițiile și intrarile de fonduri europene sunt foarte reduse, dobânda cheie, cursul de schimb și inflația au potențial de creștere, în timp ce populația aptă de muncă s-a redus cu 3,4 milioane în ultimii 10 ani. Toate aceste elemente la nivel macro economic ar trebuie să ne îngrijoreze pentru că sunt ingrediente de manual pentru o «furtună perfectă»”, mai explică Bogdan Roșu.

„Concluzionând, nu știm exact când se va declanșa, însă recesiunea este un proces ciclic care revine la 10-12 ani. Iar într-un astfel de scenariu, nu toate companiile sunt afectate la fel, cel mai mult suferind cele slab pregătite. Cea mai bună protecție pentru antreprenorul roman, cu eficacitate dovedită în anii 2008-2010, este prudența comercială (cât vinde, cui anume și la ce termene de plată), completată de un parteneriat cu un creditor care îi înțelege bine afacerea și îi poate fi alături atât cu finanțarea de care are nevoie, cât și cu consultanță, inclusiv în vremuri complicate”, adaugă Bogdan Roșu.

IFN Next Capital Finance SA, fondată în noiembrie 2006, face parte din grupul Next Capital, care oferă soluţii de creditare, gestiune creanţe si consultanta, dar şi servicii de tip BPO (Business Process Outsourcing) prin compania OPTIMA SOLUTIONS & SERVICES. Grupul Next Capital, care are acţionariat majoritar românesc si minoritar fondul de investiţii britanic North Bridge, a înregistrat în anul 2017 o creștere a cifrei de afaceri cu 14%. Next Capital este membru fondator al Asociaţiei Române de Factoring (ARF), iar Bogdan Roşu este în prezent Preşedinte al ARF.