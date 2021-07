Clienții Next Root Management Systems au acum acces, prin intermediul agenției, la servicii imobiliare, de marketing și comunicare, design, consultanță culinară și oenologică, producție publicitară

Next Root Management Systems, agenția de consultanță HoReCa, devine un one-stop-shop pentru industria de hoteluri, restaurante și catering. Astfel, compania fondată și condusă de către Dragoș Panait, adaugă serviciilor sale de consultanță operațională și management, identificarea de furnizori, recrutări, formarea echipelor, dar și intermedierea relației cu terțele părți necesare bunei desfășurări ale fiecărui proiect.

Încă de la fondarea sa, în 2018, Next Root Management Systems a fost o agenție de consultanță 360°. În această nouă etapă, compania se maturizează și devine principalul punct de contact al antreprenorilor din industrie, oferindu-le un portofoliu de profesioniști și resurse testate, care să răspundă nevoilor lor. Practic, clienții Next Root Management Systems au acum acces, prin intermediul agenției, la servicii imobiliare, de marketing și comunicare, design, consultanță culinară și oenologică, producție publicitară etc.

“Perioada pandemiei de COVID-19 ne-a demonstrat cât de importantă este optimizarea operațională. Puși în fața unor situații fără precedent, operatorii HoReCa au avut nevoie, pentru a supraviețui, să își reducă la maximum pierderile, să justifice fiecare cheltuială și să transforme fiecare sursă de costuri, într-una generatoare de venit. În acest context, selectarea furnizorilor potriviți și a angajaților-cheie au devenit aspecte care necesită extrem de multă precizie. Folosind expertiza noastră din ultimii 12 ani și resursele pe care le-am acumulat, am decis să avansăm în relația pe care o avem cu clienții noștri și să le oferim un catalog de parteneri verificați, pe care îi cunoaștem, cu care am desfășurat proiecte și care livrează la standarde înalte.”, a declarat Dragoș Panait, fondator Next Root Management Systems.

Next Root Management Systems are peste 50 de furnizori verificați și își propune să depășească 70, până la sfârșitul anului 2021

În prezent, baza de furnizori verificați de Next Root Management Systems include peste 50 de companii, care oferă servicii și produse, societăți mici, medii și mari, care pot gestiona de la proiecte minore, de tip start-up, până la cele de extindere, replicare sau francizare. Selecția a fost făcută în baza experienței reprezentanților agenției, ce au luat în considerare o serie de factori: raportul calitate-preț, îndeplinirea la timp a livrabilelor, condițiile comerciale și flexibilitatea. Până la sfârșitului anului 2021, reprezentanții Next Root Management Systems își propun să depășească 70 de furnizori verificați. Pentru aceasta, au deschis o secțiune de înscrieri pe site-ul companiei, unde cei ce oferă servicii și produse dedicate industriei de HoReCa își pot lăsa datele de contact. Fiecare societate înscrisă va fi vizitată și evaluată de către echipa agenției, înainte de a fi adăugată catalogului propriu.

“Practic, ne dorim să facilităm accesul operatorilor HoReCa la furnizori români de încredere, de calitate, curatoriind o serie de propuneri și prezentându-le comparativ cu un barem obiectiv. Acest lucru are ca scop eficientizarea eforturilor și susținerea industriei.”, declară Dragoș Panait.

Next Root Management Systems contribuie la creșterea profitabilității angajaților

Conform Federației Patronatelor din Industria Ospitalității, numărul de angajați din industria hotelurilor și a restaurantelor s-a redus cu 19% față de 2019, de la 186.000, la 150.000. Mai mult, lipsa de predictibilitate și situația dezechilibrată în care se află HoReCa au determinat ca încrederea în industrie să scadă, făcând ca tot mai multe poziții să fie dificil de umplut. Acest lucru afectează activitatea restaurantelor și hotelurilor, care consumă resurse pe procese de recrutare costisitoare și cu șanse reduse de succes.

Peste o treime dintre angajații HoReCa au trecut prin procese de reconversie profesională sau au emigrat, iar cei rămași sunt reticenți în a continua o carieră în acest domeniu, ceea ce îngreunează procesele de recrutare. Next Root Management Systems vine cu o soluție și își propune să pună în legătură operatorii și resursele umane.

“Spre deosebire de o agenție de plasare a forței de muncă, noi abordăm lucrurile diferit: înțelegem nevoile și obiectivele clientului și, acolo unde nu putem umple anumite roluri-cheie, creăm sisteme funcționale, care nu depind de un singur angajat. Practic, dacă nu identificăm un head chef cu responsabilități complexe sau dacă acesta nu este disponibil, găsim o alternativă. De exemplu, creăm, pentru clienții noștri, un sistem operațional format dintr-un consultant și o echipă în care fiecare angajat are un rol bine delimitat, cu responsabilități concrete, standardizate. Prin programe de training și manuale operaționale bine puse la punct, dezvoltăm în rândul angajaților o serie de capabilități, care asigură buna desfășurare a proiectului. Astfel, profitabilitatea per angajat este îmbunătățită, generând reduceri de până la 20-30% ale bugetelor asociate cu resursele umane.”, declară Dragoș Panait.

Analizele agenției arată că salariul mediu pentru un head chef (coordonator de bucătărie) ajunge la 1.500 de Euro / lună, în timp ce un sous chef câștigă lunar în jur de 700 de Euro, iar un manager de restaurant 1.000 de Euro.

Conform cifrelor Next Root Management Systems, investiția inițială ajunge la 1.000 Euro / mp.

Așa cum arată datele disponibile la Ministerul Finanțelor, nivelul pierderilor cumulate nete, din HoReCa a ajuns la 2,3 miliarde de el, cu 220% mai mult decât în 2020.

Într-un context în care restaurantele au fost nevoite să își reconsidere modelele de afaceri sau să închidă, industria trece printr-o perioadă de relansare, în care operatorii trebuie să își reconstruiască încredere și să atragă atât oaspeți, cât și angajați.

“Anul 2021 marchează reluarea investițiilor în HoReCa, în concepte noi, casual, cu bucătării eficiente, care deservesc atât structuri to-go, cât și takeaway sau săli de mese. Ideea de a depinde de o singură sursă de venit nu mai este o opțiune pentru mulți operatori, care ne cer să le creăm structuri flexibile și extrem de eficiente. De aceea, o parte relevantă din activitatea noastră, când vine vorba despre localuri deja existente, este reprezentată de regândirea fluxurilor interne și de optimizarea resurselor umane.”, continuă Dragoș Panait.

Conform reprezentanților agenției, proiectele noi implementate de Next Root Management Systems în ultimele 12 luni au vizat concepte casual, ce acordă o atenție sporită calității. Bugetele investite de antreprenori au fost între 60 și 80,000 de Euro, investiția inițială ajungând la aproximativ 1.000 de Euro / metru pătrat.

“Avem, în continuare, profesioniști din afara industriei care vor să dezvolte afaceri în HoReCa, și care sunt mânați de pasiunea pentru gastronomie și de dorința de a reuși. Antreprenorii cu care interacționăm au, în medie, între 30-50 de ani și vin cu o idee de concept, pe care o rafinăm împreună. Pregătim, însă, și proiecte internaționale, ale unor companii care vor să penetreze piața locală și au nevoie să își adapteze modelele de afaceri, în funcție de specificul pieței locale.”, declară Dragoș Panait.