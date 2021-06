Bătrân, frustrat și dezamăgit, Niccolò Machiavelli a murit în această zi a anului 1527, la vârsta de 58 de ani, la marginea Florenței, orașul pe care l-a iubit atât de mult, orașul care l-a ridicat, l-a îmbogățit, l-a încarcerat, l-a surghiunit și l-a uitat.

Machiavelli și-a petrecut ultimii 14 ani ai vieții ca gentilom de țară, trăind în anonimat, scriindu-și cărțile. În mod evident, nu își pierduse nimic din scepticismul său lumesc pe măsură ce i se apropia moartea, comentând: „Aș prefera să mă duc în iad, decât în rai. Acolo o să mă bucur de compania papilor, regilor și a prinților, în vreme ce în celălalt loc sunt numai cerșetori, călugări și apostoli.”

În mod ironic, exact în perioada petrecută de el în jungla politică, Machiavelli s-a consacrat ca părinte al politicii de putere. Lucrarea sa cea mai importantă este „Principele”, un tratat bazat pe propriile observații asupra necruțătorului, înșelătorului, implacabilului și talentatului soldat și nobil Cesare Borgia.

„Principele” prezintă ideile lui Machiavelli cu privire la ceea ce trebuie să facă un conducător pentru a avea succes. Cinismul său incisiv este scos în evidență de una dintre cele mai celebre pagini ale cărții. Făcând recomandări cu privire la modul în care conducătorii ar trebui să-și trateze supușii, el scria: „Oamenii nu trebuie să fie nici tratați cu generozitate, nici distruși; deoarece se vor răzbuna pentru ofensele minore, însă pentru cele mari nu se mai pot răzbuna”.

Machiavelli mai face comentarii și asupra modului în care ar trebui să vrea un principe să fie văzut de ceilalți. „Este mai bine să fii iubit sau temut?… Este mai bine să fii și una și alta, însă este mult mai sigur să fii temut decât iubit, dacă ai de ales între acestea două”.

Sunt numeroși conducătorii care au urmat și care au fost influențați de scrierile lui Machiavelli: Richelieu, Frederic cel Mare, Napoleon, Bismarck, Clemenceau.

Hitler păstra pe noptieră un exemplar din „Principele”.

Tot la 22 iunie:

1535: Este decapitat cardinalul Fisher, din ordinul lui Henric al VIII-lea.

1699: Se naște pictorul francez Jean Chardin.

1815: Abdică Napoleon, numindu-l pe fiul său (L’Aiglon – Puiul de Vultur) împărat al Franței.

Geo Alupoae, critic de teatru.