Fostul director al fabricii de rulmenți din Suceava, Dan Nichiforel, susține că în anii `90 unitatea mergea foarte bine și era pe punctul de a fi preluată de o companie germană. Între anii 1983 și 1999, Dan Nichiforel a fost director tehnic, director comercial și manager al fabricii de rulmenți. Prezent în studioul Radio Top, el a declarat: „Prin 1996 am ajuns la 1.800 de salariați. Eram pe profit, am avut contracte de management, am avut participare la profit. Salariile erau cele mai mari din industria de rulmenți din România și totul părea că e foarte OK. În paralel, am lucrat la un proiect de privatizare a fabricii, cu cel mai mare producător de rulmenți din Germania, Kugelfischer FAG. Erau interesați chiar să facă o întreprindere mixtă româno-germană, în una din halele nefolosite la capacitate, hala bile-role. Ei veneau cu utilajele, comezile și tot ceea ce înseamnă know-how și noi trebuia să oferim halele și lucrătorii. Acest proiect a fost foarte important, dar nu s-a concretizat, deși nemții au venit cu scrisoarea de intenție. În afară de FPS, pentru că era vorba de o întreprindere mixtă, mai trebuiau aprobări de la Ministerul Industriilor, aprobări care n-au sosit. Și, pînă la urmă, nemții s-au văzut nevoiți să facă acea fabrică în altă parte, la Debrecen, în Ungaria”. Dan Nichiforel a mai spus, la Radio Top, că fabrica de rulmenți din zona industrială Șcheia a fost proiectată înainte de 1989 pentru a alimenta cu rulmenți, în special, zonele miniere și întreprinderile din sectorul agricol. El a adăugat: „După 1989, toate acele linii de capacitate foarte mare, de milioane de rulmenți, au devenit foarte rigide. Piața s-a schimbat după căderea industriei extractive din Valea Jiului și a industriei de mașini agricole. Practic, a dispărut piața. Ne-am adaptat, însă, rapid. Am început să abordăm piețele externe, mai ales piețe din Germania, Austria, Italia, Belgia și am flexibilizat liniile de fabricație. Am făcut linii scurte, am schimbat seriile de rulmenți, am început să facem rulmenți mai complicați, oscilanți, ca să satisfacem noile nișe de piață”. Fostul director a menționat că, la ora ora actuală, la fabrica de rulmenți din Suceava sînt angajați 60-70 de oameni. În perioada 1999-2008, Dan Nichiforel a fost manager de proiect la compania germană FAG, iar din 2008 a fost vicepreședinte al unei companii din Statele Unite. În toamna anului 2018, el s-a întors în România, fiind asociat majoritar la firma „Versicherung Group” și director de operații la Bearing Service Company of Serbia. Dan Nichiforel este candidatul Alianței USR-PLUS la președinția Consiliului Județean Suceava.