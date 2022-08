Tragedie într-o familie din orașul Frasin. Un bărbat care abia s-a reîntors acasă de la muncă din Germania a murit în curtea casei sale la doar 53 de ani. Bărbatul a ajuns acasă sâmbătă în jurul orei 12.00 și imediat a acuzat dureri în piept. A ieșit în curte și a căzut ca secerat. Soția sa a sunat la 112 însă până a venit ambulanța bărbatul murise.

, 6.0 out of 10 based on 4 ratings