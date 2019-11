În cadrul etapei a V-a a seriei vest a Diviziei A2 de volei masculin, CSM Suceava a întâlnit sâmbătă 16 noiembrie în sala ”Unirea” echipa CSȘ LAPI Dej. Elevii antrenorului Tudor Orășanu au făcut un joc bun și au câștigat cu 3-0 (20, 18, 13).

Doar în primul set scorul a fost mai echilibrat, urmtoarele două fiind la discreția gazdelor. Ambele formații au folosit jucători foarte tineri și de perspectivă.

”Cum oaspeții au venit și ei cu un lot foarte tânăr și noi am folosit o echipă formată doar din juniori. Am știut că mă pot baza pe tinerii noștri și am avut dreptate, sper ca și în continuare ei să evolueze cu aceeași seriozitate” a declarat antrenorul echipei CSM Suceava, Tudor Orășanu.

CSM Suceava: C.Ștreangă, Cazacu, Bortă, Gabriel Albu, Alexandru Roman, Vl.Ștreangă, Răzvan Dănilă și Cosmin Boghian.