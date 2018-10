Nicoleta Matei, pe numele ei de scenă Nico (48 de ani), este mereu o prezenţă feminină plină de farmec. Asta pentru că frumoasa cântăreaţa ştie că aspectul fizic contează foarte mult în meseria ei, chiar dacă are o voce de nota zece, care i-a adus multe premii şi trofee, notează click.ro.

Prezentă, zilele trecute, la un eveniment monden, din buricul Capitalei, vedeta a mărturisit pentru Click! la ce artificii apelează pentru schimbările de look: “Sunt pasionată de peruci, momentan am doar cinci acasă, dar îmi doresc să îmi mai cumpăr. (…) Cel mai mult am dat pe o perucă 500 de euro şi cel mai puţin în jur de 50 de euro.”.

