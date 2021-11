Moartea soției sale, Lidia Bejenaru, l-a pus la pământ pe Nicolae Botgros (86 de ani). Dirijorul nu mai este om de când a pierdut-o pe femeia care i-a fost alături timp de 50 de ani și care l-a înțeles până și atunci când Nicolae Bogros a călcat strâmb în afara căsniciei, făcând o fetiță cu solista Anișoara Dabija, notează click.ro.

Dirijorul de peste Prut este distrus! Nu-și revine nici acum după decesul tragic al soției sale, Lidia Bejenaru. Cântăreața s-a stins din viață, în urmă cu trei luni, după ce a suferit nu mai puțin de trei operații, fiind diagnosticată cu cancer la colon de mai mulți ani. “Am fost încercat de Covid, dar mai bine mai treceam încă o dată prin Covid decât să fiu încercat de această mare pierdere. Pierderea aceasta și ruptura din suflet este enorm de grea. Se spune în popor o vorbă: <Nu doresc asta nici dușmanului!>. Cu Lidia ne cunoaștem de la 15 ani. Am învățat la Soroca împreună. Am viețuit împreună 50 de ani, o viață de om. Două luni nu ne-au ajuns până la jubileu (n.r. nunta de aur). Nimeni nu a crezut, nici noi nu am crezut că problemele de sănătate sunt atât de grave.”, povestește maestrul, potrivit sursei citate.

