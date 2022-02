Premierul României, Nicolae Ciucă, a fost prezent, vineri seara, în vama Siret pentru a verifica modul în care se gestionează problema refugiaților care vin în România din Ucraina în urma declanșării conflictului armat din această țară.

„De ieri de dimineață, de când a fost declanșată invazia Ucrainei de către armata Federației Ruse, am constituit la nivelul guvernului un task-force din ministerele cu relevanță și responsabilitate pe acest domeniu. Astăzi am avut o a doua întâlnire cu această structură, am analizat măsurile care au fost luate începând de ieri de dimineață până astăzi și am coordonat, de asemenea, o serie de măsuri care au vizat implicarea mai multor ministere și instituții, pentru a putea să sprijinim întreg efortul pe care statul împreună cu societatea civilă pot să le facă pentru a putea veni în sprijinul cetățenilor ucraineni. În acest sens, am considerat că, dincolo de măsurile care au fost luate la nivelul ministerelor, este foarte mare nevoie să ne coordonăm cu autoritățile locale și cu instituțiile care reprezintă fiecare minister în parte, pentru a putea să fim cât se poate de organizați, pentru a fi cât se poate de eficienți în acest demers pe care îl facem”, a spus Nicolae Ciucă. El a spus că tot astăzi s-a discutat despre măsurile pe care au fost luate la nivelul Ministerului de Interne, Poliția de Frontieră, Inspectoratul pentru Jandarmi, Departamentul pentru Situații de Urgență. „Ulterior, la nivelul Cancelariei, în subordinea unui consilier de stat, am constituit un grup de lucru care, împreună cu DSU, a luat legătura cu societatea civilă, cu toate organizațiile neguvernamentale care doresc să participe la acest efort – și le mulțumesc pentru voluntariat, pentru tot ceea ce înseamnă partea aceasta în a arăta că le pasă și sunt dispuși să ajute, iar în acest moment am putut să constatăm că există partea administrativă unde pot fi cazați. În momentul de față nu este instalată, pentru că nu este nevoie, traficul nu este atât de mare, dar locația este stabilită, toate echipamentele sunt duse la locația respectivă, toate instituțiile care trebuie să deservească acea locație își au punctele de lucru deja stabilite, inclusiv am putut să constat partea de situații de urgență, partea care trebuie să se ocupe de ajutorul medical și de asistența medicală, inclusiv partea psihologică. Am putut să vedem pe drum către punctul de intrare mame cu copii care au nevoie de toată atenția pe care noi putem să o acordăm și inclusiv asistență psihologică. Şefa DSP de aici, de la Suceava, ne-a informat că este un punct care funcționează 24 de ore și asigură asistență mamelor și copiilor, și în tot acest ansamblu este clar că avem nevoie de foarte multă coordonare și organizare, astfel încât să nu transformăm totul într-o activitate care poate fi oricum mai puţin una coerentă şi care să aibă foarte clar liniile pe care trebuie să se implice fiecare instituţie în parte”, a mai afirmat premierul României.

El s-a declarat impresionat de faptul că a văzut tineri, copii, oameni de toate vârstele care au venit şi au fost dispuși voluntar să ofere ajutor refugiaților. „Vreau să le mulţumesc personal pentru modul în care s-au implicat, pentru spiritul acesta de voluntariat. Au arătat cu adevărat că le pasă şi românii sunt în măsură să poată să sprijine ceilalți cetățeni indiferent de unde sunt ei”, a mai spus Nicolae Ciucă.