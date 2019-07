Unul dintre cei mai îndrăgiţi interpreţi de muzică populară din România, Nicolae Furdui Iancu, i-a încântat pe sucevenii şi turiştii prezenţi sâmbătă după amiază în Muzeul Satului Bucovinean. Spectacolul a fost organizat în cadrul programului Târgului Meşterilor Populari – „Lume, lume… hai la târg!”, care se va desfăşura până duminică, 28 iulie. La spectacolul susţinut de Nicolae Furdui Iancu au participat câteva sute de persoane, care au putut să asculte unele dintre cele mai cunoscute melodii ale interpretului de muzică populară.

Pentru ziua de duminică, organizatorii au pregătit un concert special susţinut de Mihai Mărgineanu, care va începe de la ora 18:00, tot în Muzeul Satului Bucovinean.

La târgul meşterilor populari participă câteva zeci de meşteri populari din judeţul Suceava şi din întreaga ţară. Pe lângă târgul meșterilor este organizat și un târg de antichități. Vizitatorii pot să cumpere obiecte de ceramică și lemn, articole tradiţionale de îmbrăcăminte, icoane, picturi, bijuterii, dar şi jucării din lemn, obiecte confecţionate din os, îmbrăcăminte din blană, băuturi, dulcețuri sau produse alimentare tradiționale.

Târgul Meşterilor Populari este organizat de Muzeul Bucovinei şi Consiliul Judeţean Suceava.