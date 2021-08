La 150 de ani de la nașterea lui Nicolae Iorga, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României îl omagiază pe marele istoric, în cadrul proiectului ”Ziua Recunoștinței pentru Valorile Naționale”. Evenimentul se va desfășura sub forma unei Mese Rotunde, la care sunt invitați să participe istorici, oameni de cultură, academicieni, dar și tineri preocupați de trecutul istoric la țării noastre, care au obținut rezultate remarcabile la competiții și proiecte naționale cu caracter istoric și cultural.

Evenimentul se află la cea de-a 3-a ediție și face parte dintr-un amplu proiect național, ințiat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României în 2019, care are ca scop promovarea valorilor culturale și naționale românești, prin omagierea celor mai importante personalități care au avut un rol semnificativ în istoria poporului român. Ziua Recunoștinței pentru Valorile Naționale are loc, în fiecare an, în luna noiembrie.

”Masa Rotundă continuă seria preocupărilor noastre pentru identificarea unor soluții prin care să micșorăm prăpastia dintre generații. Istoria nu este doar o poveste a trecutului nostru, ci o sursă de învățături și o modalitate de a detecta modele care ne ajută să construim o societate sănătoasă din punct de vedere economic și cultural”, a declarat Trisi Cristea, Director General FDVDR.

În cadrul Mesei Rotunde va fi dezbătută personalitatea excepţională a lui Nicolae Iorga. Istoric, profesor universitar, enciclopedist, poet, dramaturg, critic literar, memorialist, gazetar, publicist, om politic, membru titular al Academiei Române, Iorga a fost o personalitate care a creat şcoală şi a dat substanţă culturii naţionale, influențând puternic viaţa social-politică a ţării sale.

Cunoscut în întreaga lume ca medievist, bizantinist, romanist, slavist, istoric al artelor și filosof al istoriei, Iorga a avut o activitate ştiinţifică excepţională, fiind autorul a 1003 volume, 12.755 articole şi studii, 4.963 recenzii, este autorul a numeroase sinteze, culminând cu Istoria Românilor în 10 volume, pentru care a fost numit cel mai mare istoric şi savant al României din toate timpurile.

Prin organizarea acestui eveniment Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României dorește să încurajeze tinerii să își utilizeze cunoștințele de istorie într-un mod creativ și coerent, deoarece doar prin descoperirea și înțelegerea trecutului ei vor putea construi solid și responsabil viitorul.