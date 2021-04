Nicolae Noica, fost ministru al Lucrărilor Publice și director general la Bibliotecii Academiei Române, a dezvăluit în cadrul unui interviu pentru Grupul pentru Promovarea Infrastructurii, că România avea încă din perioada interbelică, respectiv din anul 1938, un plan al autostrăzilor.

În același timp, acesta a explicat că politicienii din trecut, în special cei din domeniul transporturilor, nu au înțeles această nevoie încă din 1996.

”Noi avem din 1996 o lege a amenajării teritoriului național secțiunea căi de comunicare. În 2006 această lege a fost îmbunătățită. Din păcate, în loc să respectăm legea românească în momentul 2008 cand am aderat la UE a început această ideea a masterplanurilor…”

”Un masterplan este alcătuit de un grup de oameni în cadrul unui minister. La noi, din păcate, fiecare ministru care venea la transporturi avea o altă ideea a acestor masterplanuri”.

Problema României – continuitatea

”Noi ar trebui să cunoaștem bine trecutul acestei țări pentru că putem învață niște lucruri și putem face lucruri bune. România are un plan al autostrăzilor din anul 1938. L-am prezentat și poate îl prezentăm încă odată aici. El a fost făcut de un mare inginer, Mihail Manoilescu”

”Dacă încercăm să suprapunem peste acest plan Planul de amenajare al teritoriului din 1996 constatăm că există o suprapunere extraordinară. Problema este cea a continuității”

”Probleme precum amenajării teritoriului național, căile de comunicații, autostrăzile, căile ferate, nu sunt probleme care se rezolvă într-un an sau doi. E pentru o perioadă de 10-20 de ani și avem obligația să ne gândim la binele acestei țări”

Trăian Băsescu: ”Nu avem nevoie de autostrăzi. Vă scot eu din cap acest lucru”

Nicolae Noica, ministru în Guvernul CDR (din 1996-2000) a amintit de o întâlnire cu Trăian Băsescu, pe atunci Ministru al Transporturilor în același guvern din partea PD ( în perioada 1996-1998). Trăian Băsescu ar fi spus la acea vreme că ”nu avem nevoie de autostrăzi”.

”<Nu avem nevoie de autostrăzi. Vă scot eu din cap acest lucru> , o chestiune de o gravitate extraordinară. Care era gândirea? Păi, eu mai întâi trebuie să am circulație și pe urmă fac autostrada. Pai, fac autostrada ca să atrag circulația, ori dacă concepția era aceasta… Această concepția a continuat și când dânsul a fost președinte”, subliniază Nicolae Noica, fostul ministru al Lucrărilor Publice.

”De autostrăzi avem nevoie. Se pune problema autostrăzilor care fac legătura între Muntenia și Transilvania. O să punctez în două vorbe și treaba Pitești-Sibiu. Este inadmisbil după părerea mea ca la ora actuală, de 7 ani de când este președinte domnul Iohannis, să nu se ia măsuri pentru a face această autostradă. Era obligatoriu să se facă. Este un gând al marelui inginer Ion I.C.Brătianu care a fost șeful PNL și care a dorit în anii 1900 să facă această legătură. Aceste lucruri trebuiesc continuate și făcute”.

Scopul nostru nu ar trebui să fie o legătură între Ploiești și Brașov ci o șosea peste râul Prahova

Despre Ploiești – Brașov, fostul ministru se întreabă dacă ”avem nevoie de o autostradă să treacă prin munți și să fie la 500 de metri un tunel?”.

”Eu cred că nu. Scopul nostru nu ar trebui să fie o legătură între Ploiești și Brașov. Să fie cât mai ieftină și cât mai eficientă.

S-a vehiculat o ideea să făcem peste râul Prahova o șosea cu nu mai mult de 4 benzi. Am 4 benzi aici plus 2 benzi șoseaua obișnuită. Când se duce lumea sâmbăta la Brașov se circulă pe trei de aici plus una de aici, adică 4. Dacă eu rezolv problema eficienței, lucrurile sunt cu totul altfel privite de oameni. Lucrările le facem pentru oameni.

Știți cât costă autostada cu tuneluri? 1 miliard și 400 de milioane! O lucrare cum am propus cu 500 de milioane ai rezolvat-o. În primul rând, se rezolvă mai ieftin. În al doilea rând, e mai rapidă și este eficientă. Scopul e să faci lucruri practice”

