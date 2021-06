Nicole Cherry a făcut marele anunț! Cântăreața este însărcinată la 22 de ani. De aproape trei ani, Nicole Cherry trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Florin Popa, un bărbat care este mai mare cu opt ani decât frumoasa cântăreață. Cei doi sunt în culmea fericirii, căci vor deveni în curând părinți!

Nicole Cherry a lansat melodia „Scrie-mi pe suflet”, însoțită de un videoclip emoționant, prilej cu care care artista, de 22 de ani, a făcut și marele anunț: este însărcinată. În videoclip apare și iubitul artistei, Florin. “Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul vieții mele. De câteva luni, trăiesc toate sentimentele și emoțiile la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea.”, a scris solista pe contul de Instagram, potrivit sursei citate.

