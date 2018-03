Născută în Nigeria, crescută în Liban, desăvârșită ca zeiță techno în Londra și Ibiza, Nicole Moudaber – pentru prima dată în Timișoara, la R:EVOL:UTION Festival.

Lăudată și recomandată la CNN, în The New York Times și Billboard and Paper Magazine, călătoria nebună de DJ și producătoare a lui Moudaber a ajuns la un prim vârf, atunci când Nicole a câștigat două premii la International Dance Music Awards. În 2015, Moudaber a colaborat cu Skin the la Skunk Anansie, când a lansat inovatorul EP „Breed”. Acesta a fost acceptat la premiile Grammy.

Privește: EXIT 2017 | Nicole Moudaber @ mts Dance Arena FULL SHOW

La fel ca sunetul ei, inima ei e de asemenea mare. Moudaber susține Lower Eastside Girls Club din New York, care ajută tinerele dezavantajate să aibă acces la uneltele necesare pentru a-și urmări pasiunea lor pentru muzică.

Drept vorbind, e o onoare pentru noi, cei de la R:EVOL:UTION, să găzduim o muziciană atât de complexă și celebrată, dar totuși un om atât de conștient de problemele timpurilor.

Membru al label-ului Vatos Locos și rezident atât la Sunwaves Festival cât și la faimosul Kristal Club, Mahony se alătură acestei ediții a R:EVOL:UTION Festival. După ce a pus muzică la Club der Visionaere din Berlin, BPM festival Mexico și Off Sonar în Barcelona, Mahony a avut cu adevărat un turneu de succes în America de Sud, alături de capul nostru de afiș al anului trecut, Dubfire.

Privește: Mahnoy BPM festival set

Pe lângă Nicole și Mahony, line-up-ul este întărit de Dušan Nikolić & Runy, reprezentanți ai Public P și CMOK, serie de petreceri și respectiv casă de discuri din Serbia. Aceștia vor fi prezenți la Dance Arena, în cadrul Festivalului EXIT din acest an. Pupitrul va fi și la dispoziția fețelor cunoscute din colectiva arădeană ABC, adică Herck, Somesan și Bread & Butter.

Electric Apex la Revolution 2018? Va fi nebunie!

Nicole, Mahony, Dušan Nikolić & Runy și ABC vor fi prezenți la R:EVOL:UTION Festival, eveniment ce are loc între 31 mai și 2 iunie la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara, alături de Raresh, Barac b2b Gescu, Ion Ludwig live, Atipic live, Cap, Robert Apetrei, Vlf și mulți mulți alții. Bilete pe trei zile sunt disponibile la 169 de lei sau la 189 de lei, cu camping inclus.

Acestea se găsesc pe eventim.ro și iabilet.ro.