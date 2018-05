Nicoleta Nucă a vorbit pentru prima oară despre iubitul ei și a folosit cuvinte mari. Artista a recunoscut că Alex Ursache este prima dragoste adevărată pe care a trăit-o vreodată. Deși are 24 de ani, vedeta a realizat faptul că nu a simțit adevărata iubire până să-l întâlnească pe Alex, notează click.ro.

“Cred că acum, la 24 de ani, trăiesc prima dragoste. Până acum doar credeam că iubesc. Am stat și am analizat. Cred că în relațiile anterioare a fost atașament, a fost atracție, a fost obișnuință, dar nu a fost iubire. Simt acum ceva ce nu am mai simțit niciodată. Deci, asta este dragostea!”, a declarat Nicoleta Nucă pentru revista Unica, conform sursei citate.

Citeşte articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/nicoleta-nuca-declaratii-intime-despre-noul-iubit-acum-traiesc-prima-dragoste