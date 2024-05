Au tot amânat nunta, până s-au despărțit! Nicoleta Nucă a anunțat că nu mai formează un cuplu cu toboșarul Alex Ursache. Cei doi se logodiseră în iulie 2022 într-o barcă, pe Bosfor, în Turcia.

Când toată lumea se aștepta ca cei doi îndrăgostiți să dea vestea cea mare și să meargă în sfârșit la altar, iată că solista a anunțat destrămarea cuplului, printr-un mesaj postat pe pagina ei de socializare.

„Cu părere de rău vă anunțăm că eu și Alex am ales de comun acord să o luăm pe drumuri diferite într-un mod matur, asumat și amiabil. Aceasta nu este o decizie impulsivă luată la nervi și supărare, ci una agreată împreună după mult timp, discuții și încercări, însă într-un final ne-am dat seama că noi doar ne-am îndepărtat. A fost o relație frumoasă și pasională, în centrul căreia a fost extrem de multă dragoste și respect și prin care am evoluat ambii și am învățat unul de la celălalt o mulțime de lucruri frumoase”, a scris Nicoleta Nucă, pe InstaStory, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

