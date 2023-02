Vicepreședinte Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a precizat că Ansamblul Ciprian Porumbescu are în pregătire un spectacol în care vor fi incluse noi piese ale regretatului maestru George Sîrbu. „Maestrul George Sârbu a „păstorit” ani și ani, cât o viață de Om, Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu”. Suntem pregătiți să-i îndeplinim una din dorințele din urmă ale Maestrului, aceea de a pune în scenă ultimele nestemate, șlefuite cu măiestria-i inegalabilă spre bogăția și bucuria sufletului.

În premieră, orchestra Ansamblului nostru, „patronat” de marele compozitor și marele român Ciprian Porumbescu, a prezentat un fragment din repetiția pentru un spectacol în care vor fi incluse noi piese ale Maestrului George Sârbu. În acest an, Anul Ciprian Porumbescu, vom avea prilejul să vorbim mai des ca niciodată despre Ansamblu, care pregătește și multe surprize. Ne facem o datorie de onoare din a cinsti cum se cuvine memoria marilor personalități ale acestor locuri, de a le face cunoscută viața și opera. Recunoașterea supremă este să fii apreciat și recunoscut la tine acasă”, a spus Niculai Barbă. El a arătat că instituțiile de cultură ale Consiliului Județean Suceava, Centrul Cultural „Bucovina”, Muzeul Național al Bucovinei, Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” vin cu programe remarcabile în 2023, instituit ca Anul Ciprian Porumbescu. Vicepreședintele CJ Suceava a precizat că este pentru prima dată când o personalitate din Bucovina are un an dedicat prin Lege.