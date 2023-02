Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, anunță acordarea unui premiu special Ciprian Porumbescu în cadrul Festivalului-Concurs ”Buna Vestire” de la Fundu Moldovei. ”Inițiativa, prin care se dorește promovarea muzicii corale a marelui compozitor, vine în contextul instituirii prin Lege a anului 2023 ca fiind Anul Cipian Porumbescu”, a spus Barbă.

Duminică, 26 martie, se va desfășura cea de-a XXXI-a ediție a Festivalului-Concurs Național de Muzică Corală Religioasă Ortodoxă intitulat „Buna Vestire”, la Casa de Cultură din comuna Fundu Moldovei.

Festivalul se va desfășura pe cinci secțiuni:

I. Coruri de copii;

II. Licee cu profil muzical şi teologic;

III. Licee cu alt profil;

IV. Coruri ale aşezămintelor culturale;

V. Coruri parohiale.