Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, a anunțat că în 2023, Anul Ciprian Porumbescu, obiectivele turistice de la Stupca vor fi deschise zilnic pentru vizitare. „În acest an, Muzeul Memorial „Ciprian Porumbescu” și Casa Memorială „Ciprian Porumbescu” din localitatea cu același nume, fosta Stupca, obiective din structura Muzeului Național al Bucovinei, vor fi deschise zilnic, de luni până duminică. Cred că sunt printre singurele muzee din țară și chiar din lume care sunt deschise în toate zilele săptămânii. Majoritatea sunt închise în zilele de luni”, a spus Niculai Barbă. El precizat că programul zilnic de vizitare este următorul: din ianuarie și până în aprilie între orele 9:00 și 17:00, în perioada mai-septembrie între orele 10:00 și 18:00 și din ianuarie și până în decembrie între orele 9:00 și 17:00.

El a afirmat că decizia a fost luată în contextul instituirii anului 2023 drept Anul Ciprian Porumbescu, în scopul de a aniversa şi promova viața și opera marelui compozitor, celebrarea a 170 de ani de la naşterea şi comemorarea a 140 de ani de la moartea lui Ciprian Porumbescu.

„O veste bună pentru turiști și pentru operatorii din turism, care vor avea astfel posibilitatea să folosească și ziua de luni, când majoritatea muzeelor sunt închise, pentru a planifica trasee cu obiective de vizitat”, a transmis vicepreședintele CJ Suceava. El a mai declarat că în Anul Ciprian Porumbescu, instituțiile de cultură ale Consiliului Județean Suceava, Centrul Cultural „Bucovina”, Muzeul Național al Bucovinei, Biblioteca Județeană „I.G. Sbiera”, vor organiza un număr considerabil de evenimente, atât în țară cât și peste hotare.

„Am marcat debutul Anului Ciprian Porumbescu chiar la cumpăna dintre ani printr-un inedit spectacol de lumini și ne propunem să nu treacă vreo zi din acest an în care să nu vorbim despre Ciprian Porumbescu. Da, pentru că Anul Ciprian Porumbescu trebuie să fie, poate să fie și va fi un an deosebit”, a spus Niculai Barbă.