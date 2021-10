Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a anunțat că la Unitatea de Primire a Urgențelor Suceava vor fi suplimentate numărul de paturi pentru tratarea pacienților cu forme grave de Covid în situația în care aceștia nu vor putea fi tratați la terapie intensivă. Niculai Barbă a spus că în această dimineață, situația din UPU Suceava s-a calmat considerabil. El a amintit că la începutul acestei săptămâni, în UPU Suceava situația a fost extrem de grea, având în vedere că erau foarte mulți pacienți cu forme grave de Covid care așteptau un loc la terapie intensivă. „Astăzi după o mobilizare deosebită a personalului UPU și din tot Spitalul Județean situația s-a calmat considerabil. Am avut astăzi o discuție cu șeful UPU Suceava, dr. Liviu Cîrlan, pentru a vedea care este situația în această secție. De asemenea, din discuțiile cu managerul Spitalului Județean a reieșit faptul că sunt pregătiți să se organizeze pentru a suplimenta numărul de paturi în UPU Suceava”, a afirmat Niculai Barbă. Astfel, el a arătat că la UPU Suceava vor fi aduse încă patru paturi, cu toate dotările corespunzătoare și personalul specializat necesar, pentru a fi tratați pacienții cu forme grave de Covid, care au nevoie de oxigen suplimentar. Niculai Barbă a subliniat faptul că deși situația s-a mai calmat la UPU Suceava, presiunea rămâne în continuare foarte mare pe Spitalul Județean Suceava din punctul de vedere al numărului foarte mare de pacienți Covid. În acest sens, vicepreședintele CJ Suceava a declarat că se așteaptă ca DSP să ia deciziile necesare pentru creșterea capacității de tratare a pacienților Covid la nivelul întregului județ.

Pe de altă parte, Niculai Barbă a anunțat că în cursul zilei de mâine, la Spitalul Județean Suceava vor ajunge patru aparate pentru oxigeno-terapie cu flux crescut, care vor fi folosite pentru pacienții Covid. Alte două aparate de acest fel vor ajunge în dotarea spitalului din Rădăuți și unul la spitalul din Câmpulung Moldovenesc.

Vicepreședintele CJ Suceava a mai adăugat că „toate spitalele din județ au făcut solicitări urmând să primească în perioada următoare concentratoare de oxigen necesare pentru pacienți Covid”.

În final, NIculai Barbă a spus că în condițiile în care cazurile grave de Covid au fost confirmate la pacienți care nu sunt vaccinați, vrea să facă un nou apel către suceveni să se vaccineze.