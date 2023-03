Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a anunțat că „Ținutul Mănăstirilor din Bucovina” este nominalizat la „Destinația anului 2023”, la categoria „Tărâmuri cu istorie și tradiție!”. Niculai Barbă a precizat că cei care vor să voteze pentru obținerea acestei titulaturi o pot face până pe 7 aprilie 2023, la adresa de internet https://www.destinatiaanului.ro/voteaza-destinatia-2023/

„Votează „ȚINUTUL MĂNĂSTIRILOR DIN BUCOVINA” la categoria „Tărâmuri cu istorie și tradiție”! Este necesar să votezi în cel puțin 3 categorii. Mai poți vota, dacă iubești Bucovina: „CETATEA DE SCAUN A SUCEVEI” la categoria „Atracții cultural-educative” și „ȚARA DORNELOR” la categoria „Comori naturale”. Iar la final trebuie apăsat “Confirmă votul” pentru a îl înregistra”, a explicat Niculai Barbă. După acest pas trebuie introdusă adresa de e-mail iar apoi se apasă butonul „Trimite Votul”. Nu în ultimul rând, trebuie accesat contul de e-mail pentru a se apăsa linkul „Confirmare Vot!” din e-mailul primit, după care se primește un nou mesaj cu „Votul a fost confirmat”.